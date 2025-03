A Parigi il vertice dei "volenterosi", Zelensky: "L'Europa dimostri che sa difendersi"

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuovo vertice dei "volenterosi", ospiti di Emmanuel Macron all'Eliseo di Parigi. Una trentina - tra cui l'Italia - i Paesi alleati dell'Ucraina presenti, oltre allo stesso presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, già ricevuto ieri sera all'Eliseo. Fra i partecipanti al vertice, oltre a Giorgia Meloni, il premier britannico Keir Starmer, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il vicepresidente turco Cevdet Yilmaz. Attesi anche il capo della Nato, Mark Rutte, e i vertici dell'Unione europea.

La presidenza francese ha parlato di un ordine del giorno della riunione articolato attorno a 4 grandi punti: il proseguimento degli aiuti militari all'Ucraina e il contributo di ogni paese, le modalità di un cessate il fuoco "completo", la preparazione di un potenziale "dopo-tregua" e le condizioni del dispiegamento di una forza europea in Ucraina per garantire la pace, iniziativa che vede in prima linea la coppia franco-britannica.

11:10 - Zelensky: "L'Europa dimostri che sa difendersi"

L'Europa deve "dimostrare" che "può difendersi". Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel giorno del vertice dei Paesi alleati di Kiev riunitisi a Parigi, senza gli Stati Uniti. "L'Europa può difendersi. Dobbiamo dimostrarlo", ha scritto Zelensky sui social, accompagnando il suo messaggio con la foto di famiglia dei leader presenti a Parigi.

11:08 - Francia pensa a dispiegamento forza di pace lungo il Dnepr

Una possibile opzione sul tavolo del vertice in corso a Parigi sull'Ucraina, caldeggiata dalla Francia, sarebbe quella di uno spiegamento da parte dei membri della 'coalizione dei volenterosì di una forza di pace nell'Ucraina centrale, lungo il fiume Dnepr, lontano dalle linee del fronte. Lo ha affermato un funzionario francese che ha parlato in condizione di anonimato. Lo stesso funzionario ha aggiunto che che altre possibili opzioni in esame sono il dispiegamento di una forza di supporto ancora più lontano dal fronte, nell'estremo ovest dell'Ucraina, o in un Paese vicino.

11:16 - Macron ha telefonato a Trump prima del vertice all'Eliseo

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha telefonato a Donald Trump, immediatamente prima dell'inizio del vertice sulla pace e la sicurezza in Ucraina, secondo quanto si apprende da fonti dell'Eliseo. Stando alle stesse fonti, il presidente francese si è trattenuto brevemente - prima dell'inizio dei lavori - con alcuni dei partecipanti: il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, il primo ministro britannico, Keir Starmer, e il segretario generale della Nato, Mark Rutte.

11:08 - Ucraina: von der Leyen a vertice Parigi, breve colloquio con Meloni

"A Parigi per il 4° incontro sull'Ucraina. Stiamo lavorando per rafforzare la sicurezza dell'Ucraina e dell'Europa nel suo complesso. Il punto di partenza è rafforzare l'Ucraina per difendersi. Abbiamo anche bisogno di un piano comune e a lungo termine. Questo è il nostro piano Readiness 2030". Lo scrive su X la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, a Parigi per il vertice dei volenterosi. Breve colloquio tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a margine dei lavori del vertice in corso a Parigi, a palazzo dell'Eliseo, dedicato all'Ucraina e promosso congiuntamente da Francia e Regno Unito. Meloni ha poi avuto uno scambio di battute anche con la premier danese Mette Frederiksen. L'incontro rappresenta la terza iniziativa di questo tipo, dopo il summit tenutosi a Lancaster House, a Londra, del 2 marzo e il secondo tenutosi in formato virtuale il 15 marzo, tra i leader dei Paesi partecipanti alla cosiddetta "Coalizione dei volenterosi", un gruppo di oltre 30 Stati - non solo europei ma anche del Commonwealth e dell'Asia - che, sotto la guida di Regno Unito e Francia, stanno lavorando per costituire una missione di mantenimento della pace da inviare in Ucraina con l'impegno di garantire il rispetto di un'eventuale tregua.

11:06 - Ucraina: incontro Macron con Zelensky, Starmer e Rutte prima del vertice

Prima dell'inizio del vertice sulla pace e la sicurezza in Ucraina all’Eliseo, il presidente francese Emmanuel Macron ha avuto un breve incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il primo ministro Keir Starmer e il segretario generale della Nato Mark Rutte. Lo si apprende da fonti dell’Eliseo. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha accusato il presidente russo Vladimir Putin di fare "promesse vuote" sull'accordo di cessate il fuoco in Ucraina, mentre partecipa al vertice della cosiddetta "coalizione dei volenterosi" a Parigi. "A differenza del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Putin ha dimostrato di non essere una controparte seria in questi colloqui di pace. Gioca con il cessate il fuoco navale concordato nel Mar Nero, nonostante la partecipazione in buona fede di tutte le parti, mentre continua a infliggere attacchi devastanti al popolo ucraino", ha aggiunto Starmer.

11:05 - Mosca: "Da Francia e Gb piani militari mascherati da peacekeeping"

"Londra e Parigi continuano a escogitare piani per l'intervento militare in Ucraina mascherandoli come una sorta di missione di mantenimento della pace". Lo ha affermato Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo. Lo riporta la Tass. La Russia inoltre si aspetta che vengano revocate le sanzioni che sono state emesse nei confronti di Rosselkhozbank e di altre organizzazioni finanziarie coinvolte nel commercio alimentare internazionale. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, commentando l'esito dei colloqui sulla sicurezza della navigazione nel Mar Nero. "Ci aspettiamo che le sanzioni saranno revocate da Rosselkhozbank e da altre organizzazioni finanziarie che sostengono il commercio internazionale di cibo e fertilizzanti. Ci aspettiamo anche che siano collegate al sistema Swift", ha affermato Zakharova durante un briefing.

11:00 - Ucraina: al via vertice dei volenterosi a Parigi, 31 Paesi presenti

Sono iniziati i lavori del vertice sulla pace e la sicurezza per l'Ucraina all'Eliseo a Parigi. Presenti 31 paesi, compresa l'Ucraina e l'Ue. Al summit convocato dalla presidenza francese sono rappresentati a livello di capi di Stato o di governo 27 paesi, compreso il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, mentre la Turchia è rappresentata a livello di vicepresidente, l'Australia e il Canada a livello di ambasciatori. Dell'Ue ci i leader di 23 Stati membri, tra cui Giorgia Meloni. Mancano all'appello Ungheria, Slovacchia, Malta e Austria, questi ultimi due non membri della Nato e storicamente neutrali. Ci sono anche i leader di tre paesi non-Ue: Norvegia, Islanda e Regno Unito. Quest'ultimo è promotore, assieme alla Francia, della coalizione dei volenterosi e delle forze di riassicurazione da mandare in supporto all'esercito di Kiev. Presenti anche i presidenti di Consiglio europeo e Commissione europea, Antonio Costa e Ursula von der Leyen, e il Segretario della Nato, Mark Rutte.

10:47 - Ucraina: Sanchez a vertice Parigi: "Europa farà parte della soluzione"

"Torniamo a Parigi per riaffermare il nostro incrollabile sostegno al popolo ucraino. Riconosciamo ogni sforzo per ottenere la pace che l'Ucraina merita. Una pace che deve essere giusta e duratura. L'Europa farà parte della soluzione". È quanto ha affermato su X il premier spagnolo Pedro Sanchez che è arrivato a Parigi per partecipare al vertice dei cosiddetti 'volenterosì ospitato dal presidente francese Emmanuel Macron.

10:24 - Al via a Parigi il vertice dei "volenterosi", arrivata Giorgia Meloni

La premier Giorgia Meloni è arrivata al vertice dei volenterosi a Parigi.

La premier è stata accolta dal presidente francese Emmanuel Macron all’Eliseo. Tutti i leader e rappresentanti dei 29 Paesi e dell’Ue sono arrivati al palazzo presidenziale. Presente anche il segretario generale della Nato, Mark Rutte, che è giunto a piedi.