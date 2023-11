"General Ancap", l'alter ego supereroe del nuovo presidente dell'Argentina

Un predicatore messianico, una rockstar, il cambiamento. Tante le definizioni spese per Javier Milei, il nuovo presidente dell’Argentina, ma c’è un lato dell’economista che in pochi conoscono. Parliamo del General Ancap, l’alter ego superoe del nuovo numero uno di Buenos Aires. Abbreviazione di generale anarcocapitalista, il “semidio” è originario di Liberland, un Paese immaginario “dove nessuno paga le tasse” . Uno sketch provocatorio, molto stravagante, ma di successo: nelle ultime ore è diventato virale un video che ritrae Milei mascherato mentre canta “La Traviata economica”, parodia de “La Traviata” di Giuseppe Verdi sulla crisi economica del Paese.

Milei presentò il suo General Ancap per la prima volta a un convegno di cosplayer a Buenos Aires nel 2019: munito di maschera e di tridente, sfornò una performance apprezzata da presenti. “Vengo da Liberland” , il suo intervento: “Un fazzoletto di terra di sette chilometri quadrati situato tra Croazia e Serbia - riporta il Clarin - Un paese dove non si pagano le tasse, un paese che tutela le libertà individuali, un paese dove non c’è posto per i collettivisti” . Poi, senza mezzi termini: “La mia missione è prendere a calci nel culo keynesiani e collettivisti che non rispettano l’individuo” . Un supereroe a dir poco esuberante.

“Spendere, spendere e spendere, questa è la nostra regola fiscale […] se non allenteranno la spesa, allora arriverà la crisi” , la canzone interpretata dal General Ancap, nell’occasione accompagnato da un chitarrista. Un repertorio controverso per l’evento, tale da dividere la platea di appassionati di manga. Pochi giorni dopo emerse anche un altro dettaglio, reso noto direttamente dagli organizzatori di Jigoku Producciones: “Prima di tutto, Jigoku non ha invitato Milei all'evento, era ospite di una giuria del concorso cosplay (...). Inoltre non abbiamo alcun tipo di posizione o inclinazione politica” . Un vero e proprio blitz.

Da buon provocatore televisivo, Milei ha scelto proprio il piccolo schermo per iniziare la corsa verso la presidenza dell’Argentina. Il General Ancap ha dato in qualche modo una mano all’economista, considerando che molti sostenitori hanno deciso di travestirsi come lui in occasione di comizi e appuntamenti elettorali, a testimonianza del successo del personaggio e soprattutto della sua capacità di incanalare la rabbia degli argentini contro la classe dirigente ritenuta responsabile delle difficoltà economiche.

I travestimenti hanno recitato un ruolo da protagonista nella campagna presidenziale di Milei. Il General Ancap ma non solo: da Batman ai leoni (l’economista si paragona al re della giungla, ndr), senza dimenticare uno dei simboli della strategia comunicativa del neo presidente, ossia la motosega, da utilizzare per la spesa statale. E ancora, non sono mancati gli imitatori dello stesso Milei, muniti di appariscente parrucca.