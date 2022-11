"Curato in terapia intensiva": si infittisce il giallo sulla salute di Lavrov

Il mistero sulla salute di Sergei Lavrov si infittisce. Il ministro degli Esteri russo potrebbe effettivamente essere stato portato allo Sanglah Hospital di Denpasar per ricevere alcune cure dopo aver riscontrato un malore non appena atterrato in Indonesia, dove il capo della diplomazia russa si trovava per partecipare al G20 di Bali. In base a quanto dichiarato dagli addetti dell’ospedale Lavrov sarebbe stato assistito nella struttura. Probabilmente a causa di un infarto o di altri problemi cardiologici. Mosca aveva smentito la notizia bollandola come una fake news. A distanza di qualche ora spuntano però prove schiaccianti.

Il presunto ricovero di Lavrov

L’indiscrezione è stata lanciata da Repubblica, che ha visitato proprio lo Sanglah Hospital di Denpasar, capoluogo della provincia di Bali, chiedendo informazioni al personale. Uno degli addetti all’accoglienza del reparto di Cardiologia ha confermato la presenza di Lavrov: il ministro russo sarebbe stato assistito nell’edificio, precisamente nella ICCU Ward. All’interno della stanza in questione ci sono una decina di letti e vari macchinari medici.

L’ufficio pubbliche relazioni dell’ospedale è stato professionale ma chiaro. " Noi possiamo solo confermare che una delegazione del G20 è venuta nel nostro ospedale. Ha chiesto assistenza medica e noi l’abbiamo fornita. Però non siamo autorizzati a dare informazioni sulla delegazione, l’individuo coinvolto, la diagnosi o il trattamento ", hanno fatto sapere dalla struttura.

E però incrociando un paio di informazioni che emerge uno scenario ben diverso da quello raccontato dal Cremlino. ICCU, infatti, significa Intensive Cardiac Care Unit. " Noi qui abbiamo due unità di terapia intensiva: la ICU, che cura tutti i pazienti; e la ICCU, dedicata solo a chi ha problemi cardiaci che richiedono interventi intensivi ", hanno aggiunto dall’ufficio ospedaliero.

Cosa è successo al ministro russo?

Lavrov potrebbe quindi esser transitato attraverso la ICCU dell’ospedale, ovvero un’unità espressamente dedicata a pazienti con problemi cardiaci e che necessitano di interventi intensivi. Non ci sono certezze assolute, ma le prove iniziano ad essere numerose. E lasciano intendere che i fatti siano andati diversamente rispetto a quanto spiegato dalla Russia.

Lo scorso lunedì l’Associated Press informava che Lavrov era stato portato in ospedale per non meglio specificati problemi fisici. Fonti locali, sia del governo indonesiano che delle strutture sanitarie locali, affermavano che l’alto funzionario russo aveva ricevuto qualche terapia cardiaca.

Eppure Maria Zakharova, sua portavoce, smentiva tutto quanto: " Sergei e io stiamo leggendo le notizie dall’Indonesia, e non possiamo credere ai nostri occhi: esce fuori che è stato ricoverato in ospedale. Questa, ovviamente, una top fake news ". Seguiva una foto di Lavrov, in bermuda, con tanto di rimprovero ai giornalisti occidentali accusati di essere poco veritieri.

L’altra versione

Il governatore di Bali, Wayan Koster, ha fornito un’altra versione. " Lavrov è stato portato al Sanglah Hospital per un checkup. Ha lasciato l’ospedale dopo un breve controllo e la sua salute è in buone condizioni ", ha dichiarato Koster. Il direttore dei servizi di governance al ministero della Salute indonesiano, dottor Sunatro, ha confermato che il ministro aveva visitato la struttura, ma che adesso " sta bene ".

Lavrov sarebbe insomma andato in ospedale per farsi curare un grave problema cardiaco. L’ipotesi più probabile è che il ministro russo sia stato sottoposto ad una coronarografia in regime di day hospital. Stiamo parlando di un esame invasivo per verificare se c’è stato un infarto.