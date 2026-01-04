God bless America! Donald Trump ha fatto cadere il regime di Maduro. Non ha invaso nessuno, ha deposto un dittatore e burattinaio del narcotraffico e dell'immigrazione clandestina, per processarlo a New York. Come fecero gli Usa in Europa nel 1945 se la sinistra non ha cambiato idea anche su questo. Era ora che l'Occidente si desse una sveglia. Nel nome di quel principio ormai dimenticato per cui liberare un popolo da un oppressore è un atto di giustizia e non un'occupazione. Per capire che l'azione americana è buona e giusta basta fare la prova del Nove. E vedere chi, in Italia, si è schierato contro Trump e inneggia a Maduro.

La solita sinistra. Sembra quasi che, non appena sentono profumo di delinquenti in fuga o totalitarismi rossi, si eccitino. Francesca Albanese aveva perfino detto che si sentiva un po' come Maduro, mentre i suoi sodali hanno già riorganizzato la piazza, mettendo in naftalina Gaza e pro Pal per schierare al volo la batteria di testimonial buoni per bosco e riviera, nel nuovo format di Caracas boys. D'altra parte se le battaglie del femminismo sono state rase al suolo per lasciare spazio alla Sharia, se la battaglia contro la cultura giudaico-cristiana, la cancellazione dei segni religiosi dalle scuole,

dal presepio al crocefisso hanno lasciato spazio ai corsi di Corano, i partiti islamici alle elezioni, il Ramadan in classe, la preghiera in centro a Roma con le donne nel

recinto, figuriamoci se Fratoianni, Bonelli, le varie Salis e tutta la pattuglia rossa ossessionata da Trump e Meloni non si sarebbero presentati all'appello non appena, finalmente, l'Occidente tornava a parlare di libertà.