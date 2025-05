Musk lascia il suo ruolo da capo del Doge. "Grazie al presidente Trump"

- Articolo in aggiornamento -

Elon Musk lascerà presto il suo incarico nell'amministrazione Trump. A confermarlo è stato lo stesso patron di Tesla, che su X ha parlato di un'uscita "pianificata".

"Ora che il mio mandato programmato come dipendente governativo speciale volge al termine, vorrei ringraziare il presidente Donald Trump per avermi dato l'opportunità di tagliare le spese non necessarie", ha scritto il miliardario. "La missione del Doge non farà che rafforzarsi nel tempo, diventando uno stile di vita nel governo".