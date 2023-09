Guai per Musk. L'Ue contro X. "Disinforma"

L'Ue lancia un allarme sulla disinformazione online, con il rischio di ingerenze russe nelle elezioni, e un avvertimento a X. L'ex Twitter «è la piattaforma con il maggior rapporto di post con cattiva informazione o disinformazione», ha affermato la vicepresidente della Commissione europea Vera Jourova, che rivolta a Elon Musk ha avvertito: «Non sei esonerato dagli obblighi, saremo attenti a quello che fai». Il contesto è quello della prima pubblicazione semestrale dei rapporti delle grandi piattaforme online sull'applicazione del codice di autodisciplina contro la disinformazione, sottoscritto a giugno 2022. Dati da cui emerge un quadro preoccupante per l'Italia, che risulta prima nella diffusione di fake news sui social. Con l'arrivo, un anno fa, del patron della Tesla al comando, a maggio Twitter-X ha abbandonato il Codice di condotta Ue. Ma «Musk sa che non è esonerato dagli obblighi», è stato il monito di Jourova: c'è il Digital Service Act «pienamente in vigore» e «lo applicheremo» con un'unità «molto ben attrezzata che monitorerà e supervisionerà ciò che stanno facendo le piattaforme».