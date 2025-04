"Harvard sostiene i terroristi": così Trump lancia l'assalto alle università Usa

Colpirne una per educarne 100. Si potrebbe riassumere così la battaglia ingaggiata da Donald Trump contro le università Usa, tra le più prestigiose al mondo, accusate dal capo della Casa Bianca di essere diventate un covo di antisemiti e fanatici woke. Vittima illustre della caccia alle streghe lanciata da Washington è l’Università di Harvard che si è vista congelare 2,26 miliardi di dollari di fondi federali dopo aver rifiutato di aderire a quanto richiesto dall’amministrazione repubblicana in materia di governance interna, pratiche di assunzione, politiche di ammissioni e programmi per la diversità, l’equità e l’inclusione.

La campagna contro gli atenei statunitensi è passata quasi sottotraccia durante le prime settimane del nuovo mandato del tycoon, nascosta spesso dalle sue numerose iniziative su Ucraina, Israele e dazi. In realtà, per il presidente degli Stati Uniti l’argomento non ha mai perso di centralità. Sin dalla sua campagna elettorale. “ Soffocheremo i finanziamenti alle scuole che sostengono l’attacco marxista al nostro patrimonio americano e alla civiltà occidentale ”, disse Trump ad un evento nel 2023 aggiungendo che “ i giorni in cui si sovvenzionava l’indottrinamento comunista nelle nostre università finiranno presto ”.

Una promessa che The Donald ha rispettato mettendo in piedi una Joint Task Force per combattere l’antisemitismo subito dopo il suo ritorno a Washington. La squadra, che comprende una ventina di funzionari dell’amministrazione repubblicana, sta esaminando con attenzione gli atenei del Paese per individuare potenziali violazioni dei diritti civili sfruttando le polemiche generate dalle proteste nei campus contro Israele e la guerra nella Striscia di Gaza per esercitare così pressioni sugli stessi istituti.

Il lavoro della Task Force non conosce tregua. Il New York Times riporta infatti che il team, sostenuto da Stephen Miller, il vicecapo dello staff politico di Trump, si riunisce ogni settimana per discutere di segnalazioni di discriminazioni nelle università, esaminare le sovvenzioni agli atenei e redigere rapporti e raccomandazioni da presentare al presidente. In parallelo, lo stesso Miller e altri potenti consiglieri della West Wing si muovono anche al di fuori della Task Force per bloccare i finanziamenti alle università.

Per la Casa Bianca l’assalto ad Harvard rappresenta una mossa tanto audace quanto simbolica. Come ricorda il quotidiano della Grande Mela, l’ateneo dell’Ivy League è il più antico, il più ricco e il più esclusivo degli Stati Uniti annoverando tra i suoi studenti ben otto presidenti. Una battaglia legale di alto profilo darebbe al leader Usa la possibilità di continuare a sostenere che “ la sinistra è diventata sinonimo di antisemitismo, elitarismo e soppressione di libertà di parola ”.

Dopo il blocco dei fondi, nelle scorse ore The Donald ha rincarato la dose sostenendo che Harvard " dovrebbe perdere le esenzioni fiscali " e " dovrebbe essere tassata come un'entità politica, se continua a sostenere posizioni nauseanti politiche, ideologiche, a sostegno dei terroristi ". L’ex presidente Obama è sceso in campo contro il suo successore dichiarando che il prestigioso ateneo “ ha dato l'esempio alle altre istituzioni di istruzione superiore, respingendo un tentativo illegittimo e maldestro di soffocare la libertà accademica, e prendendo allo stesso tempo misure concrete per assicurare che tutti gli studenti di Harvard possano beneficiare di un ambiente di mutuo rispetto. Auguriamoci che altre istituzioni la seguano ".

Già in un discorso pronunciato ad inizio aprile il 44esimo presidente degli Stati Uniti ha affermato che, più che i dazi, è preoccuoato per " un governo federale che minaccia le università se non consegnano gli studenti che esercitano il loro diritto alla libertà di parola ”. Infatti, se Harvard almeno per ora ha rifiutato di abbassare la testa di fronte alle intimidazioni esercitate dal tycoon, un’altra celebre università, la Colombia University di New York, a marzo ha ceduto alle richieste di Trump, il quale ha comunque tagliato 400 milioni di dollari in sovvenzioni federali.

Il Wall Street Journal stima che l'amministrazione repubblicana ha ritirato o congelato oltre 11 miliardi di finanziamenti destinati ad almeno sette atenei. Leo Terrell, a capo della Task Force istituita dal commander in chief, ha dichiarato di recente a Fox News che " manderemo in bancarotta queste università " se non " collaboreranno ". La posta in gioco è più alta di quanto si potrebbe immaginare trattandosi di una campagna sostenuta da gran parte degli esponenti del movimento Maga, incluso J.D. Vance.

non c'è un modo per un conservatore di realizzare la nostra visione della società se non siamo disposti a colpire il cuore della bestia. Quel cuore sono le università

Il vicepresidente statunitense, che potrebbe candidarsi alla presidenza nel 2028, ha affermato nel 2021 che "". Un messaggio che conferma come su questa battaglia i nuovi leader del Gop non ammetteranno di fare dietrofront.