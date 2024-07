"Eredità senza pari". L'elogio a Biden nel primo discorso di Kamala Harris

Ascolta ora 00:00 00:00

Articolo in aggiornamento

Kamala Harris ha tenuto il suo primo discorso da possibile candidata democratica della Casa Bianca, il giorno dopo il ritiro di Joe Biden dalla corsa. Nell’intervento, la vice presidente si è rivolta all'associazione delle squadre di atletica universitarie e ha parlato della “ leadership rivoluzionaria ” di Biden, definendo come “ senza precedenti ” il lavoro da lui svolto nel corso degli ultimi tre anni.

" I traguardi raggiunti da Joe Biden sono senza precedenti nella storia moderna ", ha affermato Harris. " In un mandato, ha già superato l'eredità di molti presidenti che hanno servito due mandati ". La vicepresidente ha anche elencato le qualità che ha visto " ogni giorno durante la sua presidenza: la sua onestà, la sua integrità, il suo impegno per la famiglia e la fede, il suo cuore grande e il suo profondo amore per il nostro Paese ", aggiungendo di essere stata una " testimone diretta " del fatto che il presidente ha sempre lottato " per gli americani e noi gli siamo profondamente grati per il suo servizio per la nazione ".

Già prima dell'intervento pubblico, i collaboratori di Harris avevano reso noto che la vicepresidente non avrebbe fatto riferimenti alla sua eventuale candidatura per la Casa Bianca, sottolineando che sarebbe stato inappropriato visto che ha partecipato all'evento in qualità di numero due di Biden.

" È il primo giorno intero della nostra campagna, quindi più tardi andrò a Wilmington, nel Delaware, per salutare il nostro staff nel quartier generale. Mancano 105 giorni. Insieme, vinceremo

L'unico accenno alla campagna elettorale è stato fatto su X:".