Lezione all'Europa. L'ideologia verde ha i giorni contati

Donald Trump ha annunciato che se rieletto alla presidenza degli Stati Uniti metterà fine alla rivoluzione green avviata da Biden, in particolare al piano che prevede la transizione forzata verso le auto elettriche, in quanto utopistico e punitivo sia per l'industria sia per i cittadini americani. In teoria è lo stesso pensiero più volte espresso dal nostro governo, pensiero che peraltro rispecchia il parere non solo della maggioranza dei cittadini occidentali ma pure quello della quasi unanimità degli addetti ai lavori. In teoria, dicevamo, perché nella pratica la stessa veduta non comporta uguale risultato, perché il capo dell'America ha una autonomia politica che non ha nessun capo di Stato o di governo europeo. Intendo: quello che decide il presidente in carica degli Stati Uniti, se approvato dal Congresso, si fa e subito,

in molti settori strategici - tipo quello di cui stiamo parlando. Il parere del presidente del Consiglio italiano resta invece sulla carta, se non condiviso praticamente all'unanimità con i vertici degli altri Paesi e dell'Unione stessa, vertici per di più di orientamenti politici e culturali diversi, come diversi sono i loro interessi economici. Da qui l'aforisma coniato Oltreoceano che recita: «L'America fa, la Cina copia, l'Europa regola», a indicare la causa delle diverse velocità con cui il mondo si muove e la distanza tra il pragmatismo americano e le utopie sinistrorse che hanno imbrigliato il vecchio continente.

Battaglia persa quindi? Non è detto, possiamo contare su due aiuti. Il primo è che l'auto elettrica si sta rivelando un flop, sia per chi le

produce sia per gli automobilisti, tanti e tali sono i problemi di costruzione e gestione. Il secondo aiuto potrebbe arrivare proprio dalle parole di Trump: difficile immaginare che l'Europa possa prendere strade opposte a quelle americane in tema di energia, politiche industriali, ambientali e commerciali, tanto i due mercati sono connessi.

Speriamo che ciò accada, anche se spiace prendere atto che ancora una volta invece di dettare la linea saremmo al traino di decisioni altrui. E poco ci consolerà il fatto di poter rivendicare: «Ma noi italiani l'avevamo detto».