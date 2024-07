"Li elimineremo in un modo o nell'altro". La promessa di Netanyahu contro la leadership di Hamas

Ascolta ora 00:00 00:00

Articolo in aggiornamento

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha parlato in una conferenza stampa presso il ministero della Difesa per la prima volta dal marzo scorso. Il suo intervento è arrivato a seguito del raid aereo delle Idf nell'area di Khan Younis, il cui obiettivo era l'eliminazione del capo delle brigate al-Qassam Mohammed Deif.

Il primo ministro ha affermato di aver autorizzato l'attacco una volta accertata l'assenza di ostaggi nella zona e dopo aver ricevuto informazioni adeguate sui possibili danni collaterali e il tipo di munizioni che sarebbero state utilizzate. Netanyahu ha anche dichiarato che, per il momento, " non è assolutamente certo " che il "fantasma di Gaza" e il capo dell'unità locale di Hamas Rafa’a Salameh siano stati uccisi, ma ha anche promesso che " in un modo o nell'altro " lo Stato ebraico eliminerà la leadership dell'organizzazione terroristica.

Nel suo discorso, Netanyahu ha additato Deif come un assasino di prima categoria, il capo di Stato maggiore di Hamas, l'artefice degli attacchi del 7 ottobre e il responsabile della morte di molti israeliani. Ha anche ringraziato l'intelligence per il suo operato e ha affermato che l'attacco è stato reso possibile dal fatto che " abbiamo respinto le molte pressioni in patria e all'estero " mirate a porre fine alla guerra prima del raggiungimento di tutti gli obiettivi di Tel Aviv che, ha ricordato, sono " la distruzione di Hamas, la liberazione degli ostaggi " e la rimozione di ogni possibile minaccia futura da Gaza.

Il premier israeliano ha anche affermato che, dallo Shabbat di sangue, il Paese sta affrontando una minaccia esistenziale di cui fanno parte anche il nucleare iraniano e la volontà di Teheran di

La vittoria contro Hamas è una prima e cruciale condizione per la vittoria sull'intero asse iraniano, l'intero asse del male

cingere lo Stato ebraico in una morsa. "", ha affermato Netanyahu.