“Invasione federale”: l’Illinois fa causa a Trump per bloccare i militari a Chicago

Lo Stato dell’Illinois e la città di Chicago hanno formalizzato una causa legale contro l’amministrazione Trump per bloccare il dispiegamento della Guardia Nazionale nel territorio senza il consenso dell'autorità statale. Il contenzioso arriva poche ore dopo che un giudice federale ha respinto una manovra analoga in Oregon, ritenendola una forzatura costituzionale.

Secondo la denuncia, Trump ha ordinato di federalizzare 300 membri della Guardia Nazionale in Illinois e di inviarne 400 dal Texas, nonostante le obiezioni del governatore democratico J.B. Pritzker. L'amministrazione Trump ha descritto le città come devastate dalla guerra e senza legge, nel contesto della repressione governativa dell'immigrazione illegale. I funzionari dell'Illinois e dell'Oregon affermano, invece, che l'intervento militare non è necessario e che il coinvolgimento federale sta infiammando la situazione. Il testo definisce tali mosse “illegali, pericolose e una minaccia all’integrità statale”. In risposta, il sindaco di Chicago, Brandon Johnson, ha emesso un ordine esecutivo che vieta l’uso di proprietà comunali per operazioni federali di immigrazione, impedendo così che edifici, garage e spazi urbani vengano impiegati come basi operative da agenti ICE. Le tensioni sono già esplose sul campo. Recenti raid condotti da agenti federali a Chicago hanno impiegato elicotteri e gas lacrimogeni, provocando proteste e accuse di azioni militari interne e uso sproporzionato della forza.

A livello giudiziario, la causa è stata assegnata al Distretto federale di Chicago, davanti al giudice April Perry. I querelanti chiedono un’ingiunzione urgente che impedisca qualsiasi operazione di “federalizzazione, rilocalizzazione o dispiegamento” delle truppe di Guardia Nazionale in Illinois. Questa battaglia legale si inserisce in un contesto più ampio: nel corso del 2025 l’amministrazione Trump ha autorizzato missioni della Guardia Nazionale e forze federali in città come Los Angeles, Washington D.C., Portland e Memphis, in nome della lotta alla criminalità e all'immigrazione illegale. Tali misure sono state spesso contestate, con giudici che hanno sollevato obiezioni costituzionali sull’uso delle forze armate in ambito civile.

Questa dinamica riflette sempre più uno scontro crescente tra

il potere federale e gli Stati governati da una fazione politica avversa, sollevando interrogativi sulla legittimità dell’uso della forza armata nel controllo urbano interno e sulla salvaguardia dei diritti costituzionali.