L'incontro tra Xi Jinping e Joe Biden: gli auspici per una collaborazione futura

Durante l’incontro con il leader degli Stati Uniti d’America Joe Biden a San Francisco, il presidente Xi Jinping ha ricordato che è passato un anno dal loro ultimo bilaterale a Bali, in Indonesia. Da allora, il mondo è cambiato molto. È terminata l’emergenza Covid, ma il pianeta sente ancora il suo tremendo impatto. La ripresa economica è iniziata, ma rimane lenta e le catene di approvvigionamento sono ancora a rischio di interruzioni. A tutto questo, si aggiunge un sempre più diffuso protezionismo e le incertezze dovute ai conflitti in Ucraina e in Medio Oriente.

Sono problemi gravi, secondo il presidente cinese, e per questo le relazioni tra Pechino e Washington “ dovrebbero svilupparsi in modo da apportare benefici ai nostri due popoli e adempiere alla nostra responsabilità per il progresso umano ”, all’interno di un contesto di trasformazioni secolari che tutti i Paesi del mondo si stanno trovando ad affrontare. Il leader della Repubblica popolare ha ammesso che le relazioni tra Stati Uniti e Cina non sono mai andate lisce nel corso degli ultimi 50 anni, perché sempre viziate da problemi di varia natura. Tuttavia non si sono mai interrotte. Per le due potenze non vi è l’opzione di voltarsi le spalle a vicenda, né tantomeno vi è la possibilità che una possa “rimodellare” l’altra.

Ad oggi, il conflitto tra i due Stati avrebbe conseguenze drammatiche e la competizione, in controtendenza con gli sviluppi attuali a livello mondiale, non risolverebbe i problemi che affliggono la superpotenza occidentale e quella orientale. Secondo Xi Jinping, dunque, è necessario un rispetto reciproco tra Washington e Pechino. Nonostante le differenze a livello di storia, cultura, sistema sociale e percorso di sviluppo, coesistenza pacifica e cooperazione porteranno vantaggi ad entrambe le parti, permettendo loro di trovare una via per un coltivare le relazioni bilaterali in modo promettente e di superare le loro differenze. Il presidente cinese ha anche aggiunto che lui e Joe Biden, in quanto guide delle nazioni più potenti al mondo, hanno una pesante responsabilità nei confronti dei loro popoli e del futuro del pianeta terra, definito “ abbastanza grande perché una potenza abbia successo ”, senza bisogno di compromettere l’altra.

Il leader della Repubblica popolare ha infine affermato di attendere con impazienza un approfondito scambio di opinioni e il raggiungimento di un’intesa con l’inquilino della Casa Bianca su questioni strategiche e centrali per la pace e lo sviluppo globale.