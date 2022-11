"L'Italia guidi l'Ue nei rapporti con la Cina": il ruolo di Roma nell'Indo-Pacifico

" Quando il governo italiano del premier Conte ha firmato con la Cina il MoU della Belt and Road Initiative è stato qualcosa di anomalo ". Sono queste le osservazioni finali fatte dall'ex senatore Luigi Campagna nelle osservazioni conclusive del Dialogue on Democracy: The future of the Indo-Pacific, tenutosi a Roma il 24 novembre a Villa Malta. " Sebbene l'azione contro la Cina sia importante, è essenziale che l'Italia si allei strettamente con l'India, poiché solo questo aiuterà l'Italia a contrastare la pressione cinese ", ha aggiunto Campagna.

Il dialogo sulla democrazia

Innanzitutto ricordiamo che "Il Dialogo sulla democrazia" è stato lanciato nell'aprile 2022 allo scopo di riunire membri del parlamento, attivisti sociali e leader di pensiero di varie democrazie su un'unica piattaforma. I focus principali del convegno sono invece coincisi con la Cina e con il futuro delle relazioni tra il blocco europeo e il gigante asiatico. Quale dovrà essere il ruolo dell'Italia? Quali le alleanze asiatiche da consolidare per bilanciare il quadro geopolitico in Oriente? Ecco alcune delle domande alle quali è fondamentale rispondere.

L'evento di Roma ha visto il Senatore Giulio Terzi di Sant'Agata, Presidente della Commissione Permanente per gli Affari Europei del Senato Italiano, aprire la discussione contestualizzando l'importanza dell'Indo-Pacifico, nonché il momento storico odierno in cui esiste un raggruppamento di democrazie e un raggruppamento di autocrazie, a detta del senatore guidato dalla Cina.

Focus Cina

Sebbene sia improbabile che il nuovo governo italiano guidato da Giorgia Meloni, possa ad oggi rinnovare il MoU della Belt and Road Initiative (BRI) - firmato dal primo governo Conte -, è lecito attendersi risolutezza nei rapporti con Pechino. Terzi, ex ministro degli Affari esteri e diplomatico di carriera, ha tra l'altro una lunga storia di denuncia relativa alle violazioni dei diritti umani in Cina.

In una recente intervista alla rivista italiana Verità, il senatore Terzi aveva affermato: " La transizione ecologica interpretata dalla Cina, con lo sfruttamento insensato delle risorse minerarie africane, contribuisce a condizioni di lavoro disumane contrarie alle convenzioni internazionali, allo spopolamento delle aree agricole e in generale all'impoverimento di vasti territori. Sono fattori che negli ultimi dieci anni hanno contribuito all'aumento dei flussi migratori verso l'Europa ".

Il ruolo dell'Italia

" L'Indo-Pacifico è di importanza strategica per l'Europa e l'Europa non è in grado di affrontare questo elefante nella stanza con una sola voce ", ha detto Thibault Muzergues, direttore del programma dell'International Republican Institute, riferendosi all'incapacità dell'Europa di trattare con la Cina con una politica unita. Muzergues ha anche fatto riferimento all'importanza dell'Italia nello sviluppo di una strategia mediterranea allargata che fosse direttamente collegata all'Indo-Pacifico.

" Siamo ora in una lotta generazionale tra autocrazie e democrazie ", ha detto. Tutti i paesi del Pacifico, ad eccezione di Russia e Cina, hanno un grande interesse a mantenere i mari, dal Mare del Nord al Pacifico, liberi e liberali, non (come) Mare Nostrum, ma Mare Liberum, ha aggiunto.

La politica dell'Europa

Laura Harth, nota attivista per i diritti umani e analista politica, ha espresso il suo disappunto per una politica europea in sordina che ogni paese ha progettato nei confronti della Cina, a seconda delle esigenze indipendenti. Mentre il parlamento italiano valutava sanzioni contro la Cina per la sua oppressione degli uiguri, i parlamentari subivano pressioni da parte di uomini d'affari italiani che chiamavano e scrivevano su richiesta dei loro partner cinesi, il consolato e l'ambasciata cinesi in Italia e l'ambasciata italiana a Pechino, ha affermato la stessa Harth.

Harth ha anche espresso il suo profondo disappunto per il fatto che i leader europei aspettino ancora di essere convocati alla corte del presidente Xi e che la pacificazione di Xi segua lo stesso percorso della pacificazione del presidente russo Putin un decennio fa, qualcosa con cui l'Europa e l'Italia stanno attualmente pagando un prezzo pesante l'invasione russa dell'Ucraina.

I timori futuri

L'ex Sottosegretario agli Affari Esteri, Gianni Vernetti, che ha scritto molto sulle lotte a Hong Kong, Taiwan e in Tibet nel suo libro “Dissidenti”, ha parlato della necessità di smettere di tollerare le politiche repressive della Cina, sia in patria che all'estero. Ha menzionato la transizione della Cina verso un potere assoluto, soprattutto dopo la terza elezione del presidente Xi Jinping come leader supremo. Nelle sue parole, l'Europa deve essere unita e nella sua risposta.

Marco Respinti, editore di bitterwinter.org e giornalista veterano, ha espresso il timore di essere perseguito anche come cittadino straniero che non vive sul territorio cinese, in base alle nuove leggi per sopprimere la dissidenza e la libertà di parola in Cina e Hong Kong. Con la presenza illegale della polizia cinese in quasi tutti i paesi occidentali, compresa l'Italia, anche i cittadini non cinesi devono preoccuparsi di esprimere le proprie opinioni come giornalisti e privati cittadini quando parlano contro la Cina, ha ammonito.