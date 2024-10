Macché Italia, Emily (solo) in Paris

Ascolta ora 00:00 00:00

«Emily solo in Paris». Il presidente Emmanuel Macron è stato categorico. Un po' impastato di francesissima grandeur, un po' contaminato da italianissima gelosia ha decretato che una delle serie tv del momento (che nell'ultima stagione ha cambiato location e ha girato alcune scene a Roma lasciando presagire un trasferimento più definitivo delle avventure di Emily Cooper) deve rimanere assolutamente ed esclusivamente nella Ville Lumière. D'altra parte si intitola Emily in Paris, mica Emily in Rovigo o in Barcellona, o in Cambridge... Tanto che il cameo è toccato alla première dame Brigitte, non ad Andrea Giambruno né alla signora Starmer. E in effetti, la città della Senna è a pieno titolo uno dei protagonisti della narrazione: la moda, l'allure, la Tour Eiffel, i bistrot, le omelette tiepide preparate dopo notti bollenti, i vini e gli uomini francesi... Ma va anche detto che si tratta di una serie americana, ideata e prodotta da un regista americano (Darren Bennett Star), distribuita da una piattaforma americana (Netflix), interpretata da un'attrice inglese (Lily Jane Collins). E va anche detto, non ce ne voglia il presidente Macron, che Roma non ha proprio niente da invidiare a Parigi.

Malgrado la giovane età, perfino il signor Brigitte ricorderà infatti dove si trovava una delle più imprescindibili icone francesi, Audrey Hepburn (alla quale peraltro il personaggio di Emily si ispira costantemente e spudoratamente), mentre trascorreva le vacanze più famose del cinema. Quando sulla Vespa 125 si aggrappava a Gregory Peck, dietro scorrevano le immagini del Colosseo.