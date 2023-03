Macron blinda la riforma sulle pensioni. Ma la Francia è contro di lui

Mentre in molte città francesi, Parigi compresa, proseguono le dure manifestazioni di protesta contro la riforma delle pensioni del governo parigino, Emmanuel Macron interviene in diretta tv per spiegare alla nazione le sue ragioni. Sottolineando che la riforma entrerà " in vigore entro la fine dell'anno " e che " seguirà un processo democratico ", l'inquilino dell'Eliseo ha rimarcato il fatto che la misura è inevitabile. " Nel momento in cui vi parlo, pensate che mi faccia piacere fare questa riforma? La risposta è no. Avrei potuto mettere la polvere sotto al tappeto, come tanti prima di me, la risposta è sì " ha sottolineato il presidente francese intervistato in diretta su France 2 e TF1, tornando a sottolineare il fatto che la riforma previdenziale " non è un lusso ", ma è più che mai " necessaria ", come riporta l'agenzia Adnkronos.

Il presidente contro i manifestanti

Macron si è inoltre scagliato contro le violenze dei manifestanti. " Quando i sindacati manifestano, hanno la loro legittimità, quando organizzano cortei, che lo facciano, sono contrari a questa riforma, io li rispetto ": ha detto in diretta tv, aggiungendo però di " non accettare la violenza quando si è scontenti di qualcosa ". Che ci siano manifestazioni per dire che sono contrari è " legittimo ". Ma quando ci sono blocchi, ha affermato, " bisogna poterli rimuovere: per questo ho chiesto al governo di negoziare il più possibile, se non di intervenire " ha sottolineato Emmanuel Macron.

Il presidente si è detto inoltre " dispiaciuto " che nessun sindacato francese abbia proposto un " compromesso ". Tra i sondaggi a breve termine e l'interesse superiore della nazione, ha sottolineato, " scelgo quest'ultimo ". Il presidente francese, nel corso dell'intervista in diretta su Tf1 e France 2, si è detto pronto ad " addossarsi l'impopolarità " sulla riforma delle pensioni, spiegando che il primo ministro Elisabeth Borne gode della sua fiducia.

La discussa riforma

Come riferito ieri da France24, centinaia di manifestanti sono stati arrestati in tutta la Francia. In alcune delle vie più prestigiose del centro di Parigi, i vigili del fuoco si sono affrettati a spegnere mucchi di rifiuti dati alle fiamme. Le proteste si sono intensificate in tutto il Paese martedì scorso dopo che il governo è scampato, per pochi voti, a un voto di sfiducia. Il presidente Emmanuel Macron ha deciso di "blindare" la riforma che innalza gradualmente l’età di uscita dal lavoro a 64 anni. Fino ad oggi si andava in pensione a 62 anni e una riforma era nell'aria da tempo.