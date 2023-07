Indagini senza esito per la "coca" alla Casa Bianca. E ora spunta pure la marijuana

Sostanze stupefacenti alla Casa Bianca. Come riferito dalla stampa Usa, il Secret Services - l'agenzia federale che fa capo al Dipartimento della sicurezza interna che si occupa di fornire protezione al Presidente degli Stati Uniti - ha concluso le indagini sul piccolo sacchetto di cocaina trovato presso l'ala ovest della residenza presidenziale. Risultato? Impossibile identificare un sospettato, secondo una dichiarazione ufficiale diffusa dal Secret Services.

I funzionari dei servizi hanno setacciato i " sistemi di sicurezza " e identificato " diverse centinaia di persone " che sono entrate nell'ala ovest nei giorni precedenti il ritrovamento della cocaina e non sono state in grado di risalire al possibile proprietario della sostanza incriminato. Si è tentata anche la strada del Dna, ma anche lì niente da fare: il sacchetto di cocaina rimane senza proprietario.

Gli agenti hanno infatti affermato che i risultati del laboratorio dell'Fbi sulla confezione hanno rilevato " Dna insufficiente " e non è stato dunque possibile ricavare alcuna impronta digitale utile all'indagine. I servizi non sono riusciti nemmeno a ricostruire il momento esatto in cui il sacchetto contenente la polvere bianca è stato abbandonato nei pressi dell'ala ovest, vicino all'ingresso, luogo dove è stato poi rinvenuto. Secondo quanto dichiarato dalla deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene, l'elenco dei possibili sospettati risulterebbe di 500 persone: troppe per arrivare a un punto di svolta nelle indagini.

Indagini a vuoto: imbarazzo per la Casa Bianca

Secondo la Cnn, che cita una fonte a conoscenza del caso, l'ipotesi più plausibile è che il sacchetto contenente la cocaina sia stato abbandonato da uno dei numerosi visitatori che sono entrati nell'ala ovest dell'edificio, lo scorso fine settimana. I visitatori, infatti, non possono entrare con lo smartphone nella residenza presidenziale e devono lasciare il cellulare in un armadietto: è qui che è stato trovato il sacchetto. C'è un problema, però: le telecamere, secondo quanto riferito dall'emittente, non sarebbero puntate su quell'armadietto, che si troverebbe in un punto "scoperto" della videosorveglianza.

L'addetto stampa della Casa Bianca Karine Jean-Pierre aveva promesso, un'indagine chiara e definitiva sulla questione ma l'esito dell'inchiesta non sembra dare il risultato sperato dall'amministrazione Biden, per una vicenda che - evidentemente - qualche imbarazzo la sta creando, almeno a livello d'immagine. " Non è stato trovato alcun filmato di sorveglianza che fornisse indicazioni investigative o altri mezzi per gli investigatori per identificare chi potrebbe aver depositato la sostanza trovata in quest'area ", sottolineano nella stessa nota i servizi.

Trovata anche Marijuana