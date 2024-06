Elezioni europee, Marine Le Pen esulta: "È l'alba di un nuovo giorno"

Ascolta ora 00:00 00:00

I risultati delle elezioni europee hanno determinato un terremoto politico in Francia. Il boom del Rn di Marine Le Pen e il tracollo del partito di Emmanuel Macron hanno determinato la caduta del potere: il presidente ha infatti deciso di sciogliere l'Assemblea nazionale e di indire elezioni anticipate. Il capo dell'Eliseo ha affermato di non poter agire come se nulla fosse accaduto e ha annunciato la convocazione del voto per il prossimo 30 giugno per il primo turno, con secondo turno il 7 luglio. Un grande, grandissimo successo per la Le Pen, che ha doppiato Macron e ha festeggiato "l'alba di un nuovo giorno per tutte le nazioni e i popoli d'Europa" .

Nel suo intervento, la leader del Rn ha evidenziato che il messaggio di questa sera - compreso lo scioglimento del Parlamento transalpino - è "rivolto anche alla leadership di Bruxelles" . Per la Le Pen, infatti, il successo dei movimenti patriottici indica un nuovo corso storico che sta portando alla rinascita delle nazioni in tutto il mondo. Il riferimento è a quanto registrato ad esempio in Germania e in Austria, dove la destra ha toccato vette mai raggiunte. Ma i riflettori sono accesi anche sulle legislative, la politica di Neuilly-sur-Seine ha confermato di essere pronta a esercitare il potere e a mettere fine all'immigrazione di massa. Un unico obiettivo, rilanciare la Francia: "Con il risultato dell'Rn sopra il 32%, i francesi ci hanno appena assegnato il dato più alto tra tutti i partiti in 40 anni" .

Il potere macronista si sta disgregando, il j'accuse della Le Pen, che potrà contare sul sostegno di Eric Zemmour. Il leader del partito di estrema destra Reconquete - che con il 5,3 per cento porterà a Bruxelles quattro eurodeputati - ha rivolto un appello "alla più vasta unione delle destre" alle elezioni legislative. Apertura anche da Marion Maréchal, che si è detta disponibile per incontrare Marine Le Pen, Jordan Bardella, Eric Ciotti e Nicolas Dupont-Aignan e discutere di una possibile alleanza. La destra è pronta a guidare Parigi, il presidente del Rn Bardella ha rincarato la dose: "Siamo pronti a costituire una nuova maggioranza per la Francia: invito i francesi ad unirsi a noi e a impegnarsi [...

] Il divario senza precedenti tra la maggioranza presidenziale e il principale partito di opposizione riflette una sconfessione feroce e un chiaro rifiuto della politica del presidente Emmanuel Macron e dal suo governo".