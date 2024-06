Chi è Jordan Bardella, l'astro nascente del Rassemblement National

Ascolta ora 00:00 00:00

L'exploit dell'estrema destra in Francia porta la firma di Jordan Bardella. È lui il giovane 28enne che nel 2022 ha preso il posto di Marine Le Pen alla guida del Rassemblement National (RN) e che oggi è il principale artefice della netta sconfitta del presidente Emmanuel Macron alle elezioni Europee.

Bardella, cresciuto in una casa monoparentale, ha mostrato fin da subito grandi capacità comunicative, maggiori di tanti leader di lungo corso. Presentatosi come capolista, con il 32% dei voti ha portato il Rassemblement National (RN) a doppiare l'alleanza del centrista Macron che si sono fermati al 15%. Il capo dell'Eliseo si è, dunque, visto costretto ad annunciare in televisione lo scioglimento del Parlamento e a indire elezioni anticipate per il 30 giugno e il 7 luglio (dati per i ballottaggi dei collegi uninominali). "La Francia ha emesso il suo verdetto e non c'è appello", ha detto Bardella, commentando l'esito delle elezioni. " I nostri compatrioti hanno espresso il desiderio di cambiamento ma anche un percorso per il futuro" , ha detto ai suoi sostenitori Bardella, aggiungendo che il risultato mostra la "determinazione del nostro Paese affinchè l'Unione europea cambi direzione". "È un vento di speranza ed è solo l'inizio" , ha detto, descrivendo Macron come un "presidente indebolito".

Bardella, come successore di Marine Le Pen alla guida del RN, ha liberato il partito dall'impronta razzista e antisemita lasciata dal fondatore, Jean-Marie Le Pen. Marine, invece, è rimasta leader del partito in Parlamento e probabilmente si ricandiderà nel 2027. Bardella, con 1,2 milioni di follower su TikTok, le farà da apripista grazie alla sua capacità di attrarre i giovani, oggi più propensi a votare per il partito di estrema destra. Se Le Pen dovesse vincere la tornata del 2027 probabilmente il giovane Bardella sarà il nuovo premier. Bardella, dopo le dichiarazioni del suo leader sul nazismo, ha preso le distanze dall'Afd che è stato espulso dal gruppo Identità e Democrazia. Viene accusato dai detrattori di dedicarsi troppo alla cura della sua immagine pubblica e di non approfondire le importanti questioni politiche. Manon Aubry, deputata di estrema sinistra, lo ha definito un "parlamentare fantasma" per via delle numerose assenze alla Camera europea degli ultimi cinque anni. Una televisione francese ha rivelato che Bardella, a gennaio, avrebbe usato un account Twitter anonimo per condividere messaggi razzisti mentre era un funzionario eletto locale. In un post del 2017 dell'account "RepNat du Gaito", invece, compare un'immagine oscena in cui si prende in giro un giovane uomo di colore che aveva subito gravi lesioni dalla polizia.

Al netto di questi piccoli scandali, Bardella sta dando un'impronta più moderna e giovanile al Rassemblement National. "Capitano, oh capitano, abbiamo bisogno che tu ci guidi", recita la colonna sonora del suo post elettorale su TikTok.