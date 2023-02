Usa, McCarthy dà a Fox News i filmati del 6 gennaio e fa infuriare i dem

È polemica, negli Stati Uniti, per la decisione dello Speaker della Camera Kevin McCarthy di consegnare decine di migliaia di ore di registrazione delle telecamere di sicurezza relative all'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021 da parte dei sostenitori di Donald Trump a Tucker Carlson, il noto anchorman di Fox News.

I membri più conservatori del Congresso, nota il New York Times, hanno spinto per settimane McCarthy a pubblicare il materiale a seguito delle promesse fatte dallo stesso esponente repubblicano prima di essere eletto presidente della Camera. " L'avevo promesso ", ha confermato McCarthy in una breve intervista telefonica in cui ha difeso la sua decisione di concedere a Carlson l'accesso esclusivo alle oltre 40 mila ore di filmati di sicurezza. " Mi è stato chiesto dalla stampa di quelle registrazioni e ho detto che appartengono al pubblico americano ".

Democratici all'attacco dello Speaker della Camera

I democratici hanno contestato la decisione di McCarthy, sostenendo che si tratta di una mossa politica che mette a rischio la sicurezza del Campidoglio. Secondo il senatore dem Chuck Schumer, lo Speaker della Camera sta " esponendo inutilmente il Campidoglio a uno dei peggiori rischi per la sicurezza dall'11 settembre "." Scegliendo con cura Tucker Carlson, il presidente McCarthy ha messo a nudo che questa farsa riguarda semplicemente assecondare i negazionisti elettorali del Maga, non la verità ", ha accusato Schumer.

" Tucker Carlson non è fedele alla verità o ai fatti e ha usato la sua piattaforma per promuovere bugie, distorcere la realtà e sposare false teorie del complotto sul 6 gennaio ". Anche alcuni esponenti repubblicani hanno storto il naso, definendo la sua decisione di consegnare le registrazioni a Carlson un rischio. Altri, invece, hanno apprezzato la sua decisione. Come la deputata trumpiana Marjorie Taylor Greene, repubblicana della Georgia, che ha descritto il trattamento dei prigionieri del 6 gennaio come un'atrocità, chiedendo la pubblicazione dei filmati di sicurezza che potrebbero, a suo dire, scagionarli.

Il dibattito sulla segretezza del materiale

" Non c'è alcun motivo legittimo per cui questo filmato debba rimanere segreto ", ha commentato Tucker Carlson. " È impossibile per me capire perché una persona onesta dovrebbe essere infastidita da questo ". McCarthy ha consegnato i filmati allo staff del giornalista e conduttore tv, incluso l'accesso alle telecamere da diverse angolazioni durante le ore della rivolta.

In precedenza, aveva affermato che il pubblico meritava di vedere cosa è realmente successo durante l'assalto a Capitol Hill piuttosto che fare affidamento sul rapporto del comitato del 6 gennaio, che si concentrava principalmente sulla colpevolezza dell'ex presidente Donald Trump. Kevin McCarthy, sostenuto da Trump, è stato eletto Speaker della Camera il 7 gennaio scorso al 15esimo tentativo, dopo un braccio di ferro con alcuni deputati ultraconservatori.