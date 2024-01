Lagarde rompe il protocollo e attacca Trump: "È una minaccia"

Christine Lagarde ha deciso di abbandonare la tradizionale posizione lontana dal dibattito politico dei capi delle banche centrali e non ha esitato a schierarsi contro Donald Trump. In un’intervista alla tv francese France 24, la presidente delle Bce ha sottolineato quelli che secondo lei sono i possibili rischi che l’Europa correrebbe in caso di una vittoria del tycoon alle elezioni di novembre.

“ Se vogliamo imparare le lezioni della storia, allora questa è chiaramente una minaccia ”, ha affermato Lagarde. “ Basta guardare l’atteggiamento che ha avuto sui dazi, oppure al suo approccio nei confronti della Nato o la sua posizione riguardo alla lotta contro il cambiamento climatico ”. Secondo la leader della Banca centrale dell’Unione, durante la presidenza Trump “ in queste tre aree gli interessi degli Stati Uniti non sono stati allineati con quelli dell'Europa ”. Come sottolineato dal Financial Times, le sue dichiarazioni hanno destato una certa sorpresa visti i loro toni insoliti, “ tuttavia sintetizzano la crescente ansia tra i leader europei riguardo alla prospettiva di una vittoria di Trump ”. Una possibilità, questa, che i sondaggi presentano come piuttosto concreta. La maggior parte delle rilevazioni, infatti, indicano l’ex presidente in vantaggio sull’attuale inquilino della Casa Bianca Joe Biden, con un distacco variabile tra uno e otto punti percentuali. Il tycoon domina anche per quanto riguarda le primarie del Partito repubblicano. I suoi sfidanti, il governatore delle Florida Ron DeSantis e l’ex rappresentante permanente di Washington alle Nazioni Unite Nikki Haley, difficilmente riusciranno a colmare il divario.