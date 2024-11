"Non si può amare il Paese solo quando si vince". Il discorso di Biden dopo il trionfo di Trump

Ascolta ora 00:00 00:00

Articolo in aggiornamento

Un discorso alla nazione che sa quasi di farewell address. Il discorso di Joe Biden alla nazione dal Rose Garden della Casa Bianca chiude formalmente la liturgia delle elezioni Usa, all'indomani del discorso con il quale Kamala Harris ha concesso la vittoria a Donald Trump.

Il presidente ha promesso un ordinato trasferimento di potere e ha sottolineato che "non puoi amare il tuo Paese solo quando vinci" nelle sue prime osservazioni. Un reiterato invito alla transizione pacifica, sulla scia di quanto annunciato ieri sera da Harris: "far scendere la temperatura", è stato il monito del presidente Usa, con la memoria a quanto è successo in campagna elettorale ma anche durante il famigerato assalto a Capitol Hill. Biden ha anche riferito alcuni dettagli sulla conversazione avuta con il neoeletto presidente: "l'ho rassicurato sul fatto che darò istruzioni alla mia Amministrazione per una transizione pacifica e ordinata. E' ciò che meritano gli americani". E ancora: "Onorerò la costituzione ed il 20 gennaio ci sarà una transizione pacifica dei poteri in America", ha ribadito in un passaggio successivo del suo intervento.

Biden ha cercato di lenire la sconfitta che la sua base sente come fallimento personale. "Gli insuccessi sono inevitabili, ma arrendersi è indimenticabile", ha affermato il presidente nel suo primo discorso pubblico dopo le elezioni. "Tutti noi veniamo abbattuti, ma la misura del nostro carattere, come direbbe mio padre, è la rapidità con cui ci rialziamo", ha detto.

"Ricordatevi", ha detto Biden, "una sconfitta non significa che siamo sconfitti. Abbiamo perso questa battaglia. L'America dei vostri sogni vi chiede di rialzarvi". "Lo spirito americano resiste", ha affermato Biden.