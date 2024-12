Una nota di Natale

Ascolta ora 00:00 00:00

Vorrei augurare a tutti un felice Natale e un felice anno nuovo. Per me, il periodo natalizio non è solo un momento per riflettere sul significato religioso della festa, ma un periodo generale di riposo, riflessione e preparazione.

La buona notizia: sto iniziando a percepire gli inizi di un cambiamento nella cultura. C'è stata una follia crescente in America, iniziata nel 2014 e, spero, che abbia raggiunto il suo apice nel 2024. Con questo, mi riferisco al l'ascesa del razzismo di sinistra, del BLM, del DEI e dell'ideologia trans, tutti elementi che sembrano essere in declino, almeno all'interno delle istituzioni della cultura d'élite.

Un altro punto di ottimismo è amministrativo: ci sono molte persone capaci a Mar-a-Lago e Washington, DC, che trascorreranno le loro vacanze preparandosi per la seconda amministrazione Trump, che, a mio avviso, sarà di un ordine di grandezza più efficace di il primo. Il presidente e i suoi consiglieri hanno imparato le lezioni del decennio passato e la cultura generale è diventata più favorevole, il che potrebbe significare un ritorno alla sanità mentale.

Sto anche preparando dei piani per l'anno prossimo, che vorrei condividere con voi.

Innanzitutto, continuerò la mia campagna per abolire la DEI nel governo federale. La mia ambizione è quella di convincere il presidente Trump a firmare un ordine esecutivo che abolisce la burocrazia DEI e ripristina l'uguaglianza dei daltonici all'interno del governo federale, quindi spingere questa politica verso i contraenti e i beneficiari federali di fondi federali, che includerebbero praticamente tutte le università degli Stati Uniti.

In secondo luogo, come hai visto, sto continuando a sperimentare con contenuti audio e video, inclusa la mia recente conversazione con lo scrittore ed editore Lomez. Questo è uno dei miei grandi progetti per il prossimo anno, quindi fammi sapere quali formati preferisci e se qualcosa si distingue come particolarmente utile o interessante.

In terzo luogo, il mio team al Manhattan Institute sta preparando una serie di importanti report investigativi, tra cui approfondimenti sui militanti di sinistra, il Dipartimento dell'Istruzione e la crisi migratoria. È molto emozionante poter ampliare la portata e la portata del nostro reporting, cosa che cominceremo a vedere concretamente all'inizio dell'anno.

E infine, ho appena inviato il manoscritto del mio secondo libro ad HarperCollins. Il libro è un trattato sulla controrivoluzione, che fornisce strategie e tattiche per la Nuova Destra. Non vedo l'ora di lavorare sul processo editoriale e organizzare un tour dal vivo per supportare la pubblicazione, la cui data indicativa è prevista per la fine dell'estate o l'inizio dell'autunno del 2025.

Nel frattempo, mi prenderò le prossime due settimane di pausa e sarò in silenzio su Substack e sui social media per festeggiare le vacanze di Natale e, inoltre, per prendermi cura della nostra nuova

figlia, che, sebbene nata con qualche settimana di anticipo, è sano e felice. Questo è stato un periodo frenetico in casa Rufo e la mia famiglia non vede l'ora di riavermi a casa.

Buon Natale e i migliori auguri a tutti voi.