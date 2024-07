"Ho nominato un nero alla Difesa". Bufera sull'ultima gaffe di Biden

Ascolta ora 00:00 00:00

Una crisi senza fine per il presidente Usa Joe Biden. Scaricato dall'establishment del partito democratico, a cominciare dall'ex presidente Barack Obama e dall'ex Speaker, Nancy Pelosi, oltre che da gran parte dell'opinione pubblica vicina ai dem, l'inquilino della Casa Bianca ha rilasciato una serie di interviste a varie emittenti dopo il disastroso dibattito con Donald Trump nel tentativo di dimostrare che è ancora in grado di battere l'avversario e condurre la campagna elettorale con la lucidità necessaria. Tuttavia, durante un'intervista alla Black Entertainment Television (Bet), Joe Biden pare sia inciampato nell'ennesima gaffe della sua carriera dimenticando il nome del Segretario alla Difesa, Lloyd Austin, riferendosi a quest'ultimo come un "black man", un uomo di colore.

Il presidente Usa dimentica il nome del capo del Pentagono

" Si tratta di trattare le persone con dignità ", ha detto Biden in un'intervista alla Black Entertainment Television (Bet). " Ho nominato il segretario alla Difesa, un uomo di colore", anche se non è del tutto chiaro se il presidente Usa abbia effettivamente dimenticato il nome del capo del Pentagono o, semplicemente, volesse citare il fatto di aver nominato una persona di colore in una posizione così importante e prestigiosa. "Ho nominato Ketanji Brown” , ha poi aggiunto, riferendosi alla nomina nel 2022 del giudice della Corte Suprema Ketanji Brown Jackson, la prima donna di colore alla Corte Suprema.

Le dichiarazioni di Biden hanno generato una serie di polemiche sui social. Alcuni lo difendono, spiegando che si tratta di un semplice malinteso; altri, invece, sostengono che l'inquilino della Casa Bianca abbia effettivamente dimenticato il nome del segretario alla Difesa Austin, come peraltro gli era già capitato in passato. " Nell'intervista a Bet, per corteggiare gli elettori neri, il presidente Biden sembra dimenticare il nome del segretario alla Difesa Lloyd Austin" , sottolinea il giornalista conservatore Andy Ngo. " Si sforza per un attimo e dice: 'l'uomo nero". "Joe ha dimenticato il nome di Lloyd Austin e si riferisce a lui come “l'uomo nero” osserva anche Juanita Broaddrick, mentre il generale Michael Flynn lo definisce un " commento razzista ". " Credo che le persone stiano fraintendendo questo filmato ”, sottolinea invece il giornalista Ken Klippenstein. Ma gaffe o meno, ciò che conta davvero è che tali polemiche contribuiscono a deteriorare l'immagine del presidente Usa.

"Biden ansioso di ricominciare la campagna elettorale"

Secondo le indiscrezioni rilanciate dai media, il presidente Usa Joe Biden sarebbe parso, negli ultimi giorni, più "ricettivo" all'idea di abbandonare la corsa alla Casa Bianca. Secondo Axios, la crescente pressione potrebbe persuadere il presidente a lasciare la corsa alla Casa Bianca forse già nel fine settimana: tuttavia, secondo quanto riportato poche ore fa dalla stessa testata, i funzionari della campagna di Biden starebbero tentando di rassicurare i democratici più critici sul fatto che il presidente è determinato a dimostrare loro che può ancora farcela. Tanto che il suo team intende organizzare una serie di viaggi una volta che il presidente Usa sarà guarito dal Covid-19 e uscito dall'isolamento.

Secondo fonti vicine al presidente, sono previste potenziali visite in Georgia e Texas nei prossimi giorni. Nonostante sia in convalescenza dalla sua casa sulla spiaggia in Delaware, Biden sembra ignorare le richieste provenienti dal suo stesso partito. Durerà?