"Chi è chi?". Scholz e la somiglianza choc con un senatore Usa

La somiglianza è davvero impressionante, tanto che nella foto postata sui social con il senatore Usa Chris Coons, ha scritto in tedesco: " Wer ist wer? " che significa " Chi è Chi? ". Entrambi capelli grigi e calvizie identiche, stessi "sorrisoni" stessa fisionomia, sembrano davvero due gemelli. Nonostante il cancelliere tedesco Olaf Scholz non sia noto per il suo senso dell'umorismo, questa volta con il suo "omologo fisico" è stato ben volentieri al gioco: " È bello rivedere il mio Doppelganger" , ha scritto su X re-postando l'immagine. Nonostante non abbiano la stessa età - ci sono 5 anni di differenza tra loro, 65 anni Olaf Sholz e 60 Chris Coons - e abbiano altezze diverse, ci sono molte cose che li uniscono e a parte la somiglianza, soprattutto l'amore per la politica.

I due si sono visti a Washington DC venerdì, dove Scholz aveva un incontro programmato con il presidente Joe Biden per incoraggiare il sostegno all’Ucraina e per sottolineare la posta in gioco nel mancato invio di ulteriori aiuti. Ma già il giorno prima c'era stato un saluto con il senatore Democratico del Delaware, perché non è certo la prima volta che la somiglianza tra i due viene sottolineata, e ne hanno approfittato per fare un selfie e mostrarlo a tutti.