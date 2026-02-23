Olanda, giura il nuovo governo Jetten. A 38 anni è il premier più giovane: chi è

Nasce il nuovo governo nei Paesi Bassi. L’esecutivo di minoranza formato dai progressisti del D66, dai liberali del Vvd e dai cristiano-democratici del Cda ha giurato davanti al re Willem-Alexander, aprendo una nuova fase politica nel Paese. A guidarlo è Rob Jetten, che a 38 anni diventa il più giovane primo ministro nella storia olandese.

Leader del D66, classe 1987, europeista convinto e paladino dei diritti civili, Jetten aveva ottenuto una vittoria a sorpresa alle elezioni del 22 ottobre, superando di misura l’ultradestra del Partito per la Libertà guidato da Geert Wilders. L’esito definitivo era arrivato solo dopo il conteggio dei voti postali, al termine della quarta elezione nazionale dal 2017 in un panorama politico sempre più frammentato.

La nuova coalizione dispone di appena 66 seggi sui 150 della Tweede Kamer, la Camera bassa del Parlamento, e dovrà quindi cercare di volta in volta l’appoggio delle opposizioni per approvare ogni singolo provvedimento. Una sfida che metterà alla prova le capacità di mediazione del nuovo premier, chiamato a garantire stabilità per l’intera legislatura di quattro anni.

La cerimonia di giuramento si è svolta nella storica Orange Hall del palazzo reale ai margini de L’Aia. Il sovrano ha augurato buon lavoro al nuovo esecutivo "in tempi incerti". All’esterno, un piccolo gruppo di attivisti di Extinction Rebellion ha protestato davanti ai cancelli, azionando sirene mentre i ministri posavano per la tradizionale foto ufficiale.

Nel suo primo messaggio su X, Jetten ha parlato di "un enorme onore" nel poter iniziare il lavoro da primo ministro.