Onu, oggi la sessione generale dell'Assemblea. Atteso l'intervento di Trump

L'Assemblea delle Nazioni Unite entra nel vivo, nelsecondo giorno del raduno dei leader al Palazzo di Vetro di New York. La premier Meloni è arrivata alla sede dell'Onu e il suo intervento è previsto per domani. Al centro del dibattito, le crisi che il mondo sta affrontando.
Lula: "Inaccettabile attacco all'indipendenza della giustizia"
"L'aggressione contro l'indipendenza del potere giudiziario è inaccettabile. Questa ingerenza negli affari interni è sostenuta dall'estrema destra, nostalgica delle egemonie del passato". Lo ha detto il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, nel suo intervento all'Assemblea delle Nazioni Unite, in riferimento alle ingerenze del governo di Washington per il processo all'ex presidente di destra, Jair Bolsonaro. "Nonostante gli attacchi senza precedenti, il Brasile ha scelto di resistere e difendere la democrazia riconquistata 40 anni fa. Non c'è alcuna giustificazione per misure unilaterali e arbitrarie contro le nostre istituzioni e le nostre economie", ha affermato Lula, che è stato applaudito quando ha dichiarato che la "democrazia e la sovranità" brasiliane sono "non negoziabili".
Guterres: "L'umanità è entrata in un'era di sconvolgimenti e sofferenze"
L'umanità è entrata in "un'era di sconvolgimenti sconsiderati e incessante sofferenza umana". È il messaggio del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres nel suo intervento di apertura davanti all'Assemblea Generale dell'Onu. La grande settimana di riunioni dell'Assemblea Generale è iniziata lunedì con una serie di eventi, tra cui una conferenza sul conflitto israelo-palestinese e la soluzione a due Stati nella quale vari Paesi, tra cui la Francia, hanno annunciato il riconoscimento dello Stato palestinese. I principali leader che interverranno oggi sono: il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva; il presidente degli Stati Uniti Donald Trump; il presidente turco Recep Tayyip Erdogan; il re di Giordania Abdullah II; il presidente francese Emmanuel Macron; il presidente della Corea del Sud Lee Jae Myung; e il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa sono tra i personaggi che interverranno martedì. Il Brasile apre una tradizione decennale, risalente a quando era l'unica nazione a offrirsi volontaria per prima, seguita dalla nazione ospite, gli Stati Uniti.
Trump arrivato con Melania al Palazzo di Vetro
Il presidente Usa Donald Trump è arrivato all'assemblea generale dell'Onu, accompagnata da Melania in tailleur bianco. Il presidente brasiliano nel frattempo aveva già cominciato il suo intervento.
Trump all'Onu nelle vesti di "peacemaker" e anti globalista
Dalle anticipazioni di funzionati della Casa Bianca ai media Usa, nel suo intervento all'assemblea generale dell'Onu Donald Trump si presenterà come un "peacemaker", un pacificatore, ed elencherà i successi della sua amministrazione in diverse zone calde del mondo. Nello stesso tempo, Trump rivendicherà la sua decisione di ordinare all'esercito statunitense di effettuare attacchi contro l'Iran e, più recentemente, contro presunti trafficanti di droga venezuelani, e sosterrà che "le ideologie promosse dai globalisti sono sul punto di distruggere nazioni di successo".
Rubio: "L'Onu è diventata un'organizzazione incapace"
L'Onu "è solo un luogo dove una volta all'anno un gruppo di persone si incontra, tiene discorsi e scrive un sacco di lettere e dichiarazioni, ma non si intraprendono azioni concrete e importanti". Lo ha detto il segretario di Stato Usa in un'intervista a Fox & Friends, mentre al Palazzo di Vetro si apre il dibattito dell'Assemblea Generale con gli interventi dei leader mondiali. "Penso che sia emblematico di quanto l'Onu sia diventata incapace come organizzazione", ha detto ancora Rubio, anticipando che nel suo intervento il presidente Donald Trump "sfiderà l'Onu a trovare il suo significato, il suo scopo e la sua utilità come organizzazione, perché sembra non stia svolgendo il suo compito".
La premier Meloni è arrivata al Palazzo di Vetro
La premier Giorgia Meloni è arrivata al Palazzo di Vetro dell'Onu, dove a breve assisterà alla cerimonia di apertura del dibattito generale dell'Assemblea Generale. La cerimonia prevede gli interventi del segretario generale Guterres, della presidente dell'Assemblea Generale Baerbock, del presidente del Brasile Lula e del presidente degli Stati Uniti Trump. L'intervento di Meloni in Assemblea Generale è fissato per mercoledì 24 settembre alle ore 20 (le 2 di giovedì in Italia).