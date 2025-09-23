Onu, oggi la sessione generale dell'Assemblea. Atteso l'intervento di Trump

"L'aggressione contro l'indipendenza del potere giudiziario è inaccettabile. Questa ingerenza negli affari interni è sostenuta dall'estrema destra, nostalgica delle egemonie del passato". Lo ha detto il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, nel suo intervento all'Assemblea delle Nazioni Unite, in riferimento alle ingerenze del governo di Washington per il processo all'ex presidente di destra, Jair Bolsonaro. "Nonostante gli attacchi senza precedenti, il Brasile ha scelto di resistere e difendere la democrazia riconquistata 40 anni fa. Non c'è alcuna giustificazione per misure unilaterali e arbitrarie contro le nostre istituzioni e le nostre economie", ha affermato Lula, che è stato applaudito quando ha dichiarato che la "democrazia e la sovranità" brasiliane sono "non negoziabili".