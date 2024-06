Parigi, migliaia di manifestanti in piazza contro il Rassemblement National

Ascolta ora 00:00 00:00

Nella lunga notte elettorale francese sono ormai migliaia i manifestanti che convergono verso Place de la République, a Parigi, per una protesta contro l'estrema destra. Lo riferisce Bfmtv. Sono attesi interventi di esponenti del blocco di sinistra del Nouveau Front Populaire.

les candidats du Front Populaire viennent d'arriver et sont applaudis par les milliers de manifestants présents sur la place de la #République #Election2024 #electionslegislatives2024 #Legislatives2024 pic.twitter.com/chcRm55amJ — Timothée Forget (@xztim_) June 30, 2024

Melenchon ha annunciato il ritiro dei suoi candidati dove Rn è arrivato primo e il suo partito terzo. Lo stesso ha fatto il leader socialista Olivier Faure: “Non ci sarà, in nessun luogo, un candidato finché ci sarà il rischio di eleggere un candidato dell'estrema destra. Non ci sarà alcuna eccezione", ha ribadito. Raphaël Glucksmann (Place publique) ha ricordato che "abbiamo sette giorni per evitare che la Francia cada in una catastrofe” e chiesto a Npf di ritirare i propri candidati da eventuali triangolari laddove dovessero arrivare terzi.

"Non un solo voto deve andare al Rassemblement National", ha avvertito il premier uscente Gabriel Attal riferendosi al ritiro dei candidati macroniani di Ensemble in "più di sessanta" circoscrizioni. Nessuna indicazione di voto, in vista del secondo turno, arriverà invece dai Repubblicani.

"Laddove non saremo presenti al ballottaggio, considerato che gli elettori sono liberi di scegliere, non daremo istruzioni nazionali e lasceremo che i francesi si esprimano in coscienza", ha scritto il partito in una nota. Per la Francia, insomma, si apre una settimana di fuoco, anche sul fronte delle manifestazioni di piazza. La prima è stata invocata da Npf a Parigi subito dopo la diffusione dei primi dati.