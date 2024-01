Putin contro la russofobia: "Trattati come subumani"

Il presidente Vladimir Putin è tornato a puntare il dito contro l’Occidente, accusato di covare sentimenti razzisti nei confronti della Federazione. Sabato 27 gennaio, in occasione dell’inaugurazione di un monumento commemorativo della Seconda guerra mondiale nella regione di Leningrado, il leader di Mosca si è scagliato contro la russofobia dell’Europa e quelle che ha definito violazioni dei diritti umani compiute dai Paesi baltici.

“ In alcuni Paesi europeo la russofobia è promossa come politica di Stato ”, ha dichiarato Putin, per poi tornare a paragonare l’Ucraina al Terzo Reich, affermando che “ il regime di Kiev esalta i complici di Hitler, gli uomini delle SS ”. Un elemento della retorica dello zar, questo, utilizzato come pretesto per giustificare l’invasione della nazione esteuropea e assicurarsi il supporto del popolo. Nel suo discorso, il presidente russo ha rivolto parole di fuoco anche contro Estonia, Lettonia e Lituania, governate da Mosca ai tempi della Guerra fredda e ora tra i membri di Nato e Unione europea più critici nei confronti della Federazione. “ Negli Stati baltici, decine di migliaia di persone sono dichiarate subumane, private dei loro diritti più elementari e sottoposti a persecuzioni ”, ha sostenuto Putin. “ Mosca ha ripetutamente accusato questi Paesi di xenofobia e di trattare le minoranze russe come cittadini di seconda classe ”.