Putin vuole ridisegnare l'ordine mondiale con Trump: il rapporto sui due "maschi alfa"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il presidente russo Vladimir Putin intende fare di tutto per ottenere un confronto paritario con il prossimo inquilino della Casa Bianca avendo un obiettivo ben in mente: dividere il mondo in sfere d’influenza. A scriverlo è il Washington Post secondo il quale il leader della Federazione punta a realizzare un “grande accordo” con Donald Trump che ridisegnando il quadro della sicurezza europea “ lascerebbe l’Ucraina alla mercè del Cremlino, indebolirebbe la Nato e consoliderebbe il ruolo della Russia come potenza mondiale ”.

Per portare a termine il suo progetto Putin studia con attenzione le mosse di Trump, pur nella consapevolezza di avere a che fare con una figura politica altamente imprevedibile caratterizzata, come riconoscono gli analisti russi, da un'ingenuità nella gestione degli affari internazionali, dalla limitata capacità di attenzione e dalla propensione a fare affidamento più sull'istinto che sulla razionalità.

La guerra in Ucraina è il primo grande dossier su cui dovranno affrontarsi i “ due autoproclamati maschi alfa ” e che vede i rappresentanti di Washington e di Mosca partire da posizioni contrapposte. Da un lato Trump, che intende negoziare da un punto di forza e vuole guadagnarsi il titolo di “pacificatore del mondo”. Dall’altro Putin, che spera di convincere il tycoon a creare un nuovo ordine globale transazionale senza regole e attenzione ai diritti umani.

Nonostante in passato si sia speculato su una presunta vicinanza del presidente eletto al capo del Cremlino, diversi segnali lasciano intravedere una certa freddezza, se non una certa ostilità, tra i due leader. Poco dopo la vittoria negli States del candidato repubblicano, i conduttori della televisione di stato russa hanno mostrato delle foto della moglie di Trump nuda mentre Putin ha alluso sibilino ad un possibile attentato contro l’ex star di The Apprentice. Il 47esimo presidente Usa, invece, ha commentato la fine del regime di Bashar al-Assad, grande alleato di Mosca, come indice dell’indebolimento della Russia.

Gli analisti fanno comunque notare che ci sono anche dei punti di contatto tra la nuova Casa Bianca e il Cremlino. Infatti, Konstantin Remchukov della Nezavisimaya Gazeta, richiamando delle caratteristiche associate a Putin, spiega che “ Trump sembra essere una persona a cui non interessa dei valori, a cui non importa dell’ideologia ” e di “ cosa fai internamente ”. Il tycoon nutre un’ammirazione per gli uomini forti e con tutta probabilità, pur non condividendolo sino in fondo, comprende Putin quando dice che “ le nazioni devono difendere i propri interessi militarmente, affermandoli con ogni mezzo necessario ”.

Alla luce di tali considerazioni, cosa ci si deve attendere dalle trattative sulla guerra in Ucraina? Il Washington Post cita un accademico russo vicino agli ambienti diplomatici di Mosca secondo cui “ la Russia è pronta a condurre i negoziati ma da una posizione di forza, non di debolezza ”. Si segnala poi l'intervento dell’oligarca Konstantin Malofeyev, vicino allo zar, il quale ha dichiarato che Putin respingerebbe qualsiasi accordo con la controparte americana a meno che non coinvolga non solo l’Ucraina ma anche l’Europa e il resto del mondo. Il presidente russo, precisa l'oligarca, potrebbe essere aperto al compromesso e ad una certa flessibilità sulle richieste territoriali dell'Ucraina a patto di poter ottenere una discussione dell'architettura di sicurezza dell'Europa.

La visione di Malofeyev, sottolinea il quotidiano americano, si tradurrebbe dunque in " un summit Trump-Putin che accetta di dividere il mondo in sfere di influenza, con il primato della Russia su Ucraina, Georgia e altri vicini ex sovietici non appartenenti alla Nato " e " ciò limiterebbe " l'Alleanza atlantica " e

non cada in questa trappola

comprometterebbe la sicurezza dell'Europa". Anche un ex diplomatico Usa conferma in forma anonima che l'ex agente del Kgb potrebbe avere questa intenzione e si augura che Trump "".