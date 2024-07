"Mi ritirerei solo se me lo chiedesse il Signore Onnipotente": Biden, contro tutti, riparte dal Wisconsin

Joe Biden riparte dal Wisconsin. A poco più di una settimana dal grande tonfo della sua campagna elettorale, l'intervista di 22 minuti andata in onda questa notte su Abc news ha avuto il compito di essere il manifesto di ciò che verrà da qui fino al 5 novembre.

"Ero esausto": Biden derubrica il fiasco di Atlanta

Alle 20.00 della East Coast il faccia a faccia con George Stephanopoulos è andato in onda con il compito di fare luce sulle condizioni del presidente uscente. L'intervistatore non ha fatto sconti al primo cittadino d'America, incalzandolo con garbo sul tema della propria presenza fisica e mentale. Il dibattito televisivo con Donald Trump sarebbe stato un "cattivo episodio", così Biden ha deribricato la sua debacle di Atlanta nel duello con l'ex presidente. La risposta di Biden è stata a una domanda se, appunto, la sua pessima performance sia stata solo un "episodio" o il risultato di una "condizione medica". Il presidente ha inoltre affermato di non avere rivisto una registrazione della sua prestazione. "Non credo di averlo fatto, no", la sua risposta.

"Non c'è alcuna indicazione di una condizione grave. Ero esausto. Non ho ascoltato il mio istinto in termini di preparazione e... è stata una brutta serata", ha spiegato Biden, che ha rivelato di aver addirittura chiesto di fare un test per il Covid o di appurare se avesse in atto qualche infezione o simili: il risultato è stato che si trattava soltanto di un brutto raffreddore. Biden, nei giorni precedenti l'intervista, ha inanellato una serie di impegni internazionali: l'80 anniversario del D-Day in Francia, a seguire il G7 in Italia. In seguito ha trascorso quasi una settimana a Camp David, prima del dibattito, per incontrare i consiglieri più stretti e prepararsi. Il conduttore di Abc News ha allora chiesto: "Perchè non è stato sufficiente il tempo di riposo, il tempo di recupero?". "Perché ero malato. Mi sentivo malissimo", ha risposto Biden.

Biden elude le domande sui test cognitivi

Nei serrati 22 minuti dell'intervista, Biden ha scelto di assumersi tutta la responsabilità nel confronto tv di Atlanta con Trump. "Non è colpa di nessuno, ma mia", questo per mettere a tacere alcune indiscrezioni giornalistiche che avevano riferito di una certa acredine della Famiglia Biden per come lo staff del presidente lo aveva convinto ad accettare la sfida tv e poi preparato per il confronto. Ma se Stephanopoulos, seppur con eleganza, ha cercato di incalzare il presidente sulla propria fragilità sopravvenuta, Biden ha ribadito di escludere di essere più fragile mentalmente e fisicamente rispetto al passato, assicurando di essere ancora in buona forma e di essere la persona più qualificata a battere Trump, ma soprattutto che nessuno ha mai parlato della necessità di test neurologici e cognitivi. Proprio su questo punto, Biden sembra voler eludere le domande dell'intervistatore: più volte, nel corso dell'intervista, Stephanopoulos ha chiesto al presidente Usa se è disposto a fare un test cognitivo e a renderne pubblici i risultati. Ogni volta, Biden ha cercato di spostare l'argomento sui risultati raggiunti alla Casa Bianca. "Sto bene", ha ripetuto più volte: "Faccio un test cognitivo ogni giorno assolvendo i miei doveri di presidente", ha detto Biden.

In sua difesa, il presidente seguita a sottolineare ciò che ha fatto "bene": sembra prendere già in considerazione il suo posto nella Storia, ribadendo che, qualora si fermasse ora, "sarebbe ricordato come un presidente di successo", ha detto il presidente Usa, citando il parere di alcuni studiosi. Il problema resta il futuro, però: e come ha ribadito Stephanopulos, le le elezioni riguardano il futuro, non il passato. A propria discolpa, il presidente, imperterrito, prosegue con l'elenco dei propri traguardi: "Sono stato anche il tizio che ha messo insieme un piano di pace per il Medio Oriente che potrebbe concretizzarsi. Sono stato anche il tizio che ha ampliato la NATO. Sono stato anche il tizio che ha fatto crescere l'economia. Tutte le singole cose che sono state fatte erano idee che avevo o che ho realizzato. Sono andato avanti [...] Vedete, oggi abbiamo appena annunciato 200.000 nuovi posti di lavoro. Ci stiamo muovendo nella direzione che nessuno ha mai preso".

"Non credo ai sondaggi": Biden convinto del testa a testa con Trump

"Come si sentirebbe di fronte a una vittoria di Donald Trump nelle elezioni del 5 novembre?" E' una delle domande rivolte da Stephanopoulos a Biden. "Se avrò dato il massimo mi sentirò Ok", ha risposto il presidente. Da qui l'intervista ha virato poi sui sondaggi. Il presidente Usa ha detto di "non credere" ai sondaggi che danno vantaggio al suo rivale a livello nazionale e negli Stati chiave, affermando che dal suo punto di vista è "testa a testa" con Trump. Alla domanda se avesse mai visto un presidente vincere la rielezione con un indice di approvazione del 36% ha risposto: "Non credo che questo sia il mio indice di approvazione". "Se il Signore Onnipotente scendesse e dicesse 'Joe, esci dalla corsà, io uscirei dalla corsa, ma lui non scenderà", ha concluso.

La campagna di Trump non ha ancora diffuso una nota ufficiale in risposta all'intervista. Tuttavia, alcuni esponenti, come l'addetta stampa nazionale della campagna, Karoline Leavitt, hanno ragito in tempo reale sui social media: "Biden nega la realtà ed è in declino", ha scritto Leavitt. Non si tratterà di Dio Onnipotente ma, più o meno negli stessi minuti in cui la Abc ha pubblicato il primo filmato dell'intervista, il deputato Mike Quigley D-Ill è diventato il quarto membro democratico del Congresso a chiedere a Biden di lasciare la corsa. "Per evitare una catastrofe totale", ha detto Quigley alla Msnbc, "dimettiti e lascia che sia qualcun altro a farlo".

La Casa Bianca e la campagna presidenziale, intanto, hanno incoraggiato i democratici a non rendere pubbliche le loro preoccupazioni sulla vitalità o l'eleggibilità di Biden, secondo un democratico a cui è stato concesso l'anonimato per discutere della questione.