"Sopravvivere per votare Kamala Harris", l'ultimo desiderio dell'ex presidente Carter

L'ex presidente Jimmy Carter, in una foto del 2018 insieme alla firts lady Rosalynn Carter, scomparsa lo scorso novembre

È l'ex presidente più longevo di sempre il democratico Jimmy Carter, che il prossimo primo ottobre festeggerà il suo 100o compleanno. Ricoverato da un anno e mezzo in un hospice e sottoposto a cure palliative, ha espresso un grande desiderio, quello di poter arrivare alle prossime elezioni presidenziali per poter votare Kamala Harris.

Un grande endorsement

A riportare le sue parole il filgio Chip a cui l'ex presidente avrebbe espresso questa sua forte volontà, riportata poi dalla stampa mondiale dal nipote Jason. Rimasto vedovo a novembre scorso e in condizioni di salute davvero precarie, il suo è uno dei più importanti endorsement che la Harris ha incassato da quanto Biden l'ha "segnalata" per correre come prossimo presidente degli Stati Uniti dopo la sua rinuncia.

Le parole di Carter

Da quanto riportato dalla stampa americana, il figlio di Carter, Chip, la scorsa settimana parlando con il padre gli avrebbe chiesto se stava cercando di arrivare al centesimo compleanno: " Vorrei farlo per poter votare Kamala Harris" , sarebbero state le sue parole, come fosse questo l'unico obbiettivo importante da raggiundere.

Come detto, le condizione di salute dell'ex 39o presidente sono estremamente precarie, sopravvissuto a molte cadute e un melanoma cutaneo, quello di votare la Harris, rappresenterebbe un'importante scopo per continuare a lottare e vedere soprattutto Donald Trump sconfitto alle urne.

Per la fatidica data dei 100 anni sono in vista molte celebrazioni essendo Carter uno degli ex presidenti più amati, tra cui una raccolta fondi

a a favore del Carter Center, ong che si occupa di diritti umani. Carter potrà votare solo due settimane dopo aver spento le 100 candeline, quando nel suo stato, il 15 ottobre, inizieranno le elezioni anticipate.