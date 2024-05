La ferita all'addome, il coma farmacologico, le ore decisive: come sta Robert Fico

Condizioni stabili ma ancora gravi: è questo il quadro medico di Robert Fico dopo la prima notte passata nell'ospedale di Banska Bystrica. È quanto ha riferito un funzionario dell'ospedale in cui si trova dopo che ieri è sopravvissuto a un tentativo di omicidio, quando lo scrittore Juraj Cintula gli ha sparato diversi colpi d'arma da fuoco. Il ministro della Difesa slovacco, Robert Kalinak, parlando con i giornalisti fuori dall'ospedale, ha detto che i medici stanno continuando a curare Fico nel tentativo di migliorare le sue condizioni.

La direttrice dell'ospedale F.D. Roosevelt, Miriam Lapunikova, ha riferito che su Fico, che inizialmente era stato dichiarato in pericolo di vita, i medici hanno eseguito un'operazione di ben 5 ore. All'arrivo all'ospedale, Fico era ancora cosciente e in grado di comunicare, ma era soprattutto la ferita all'addome, e la conseguente emorragia, a preoccupare i sanitari. L'intervento si è rivelato più lungo del previsto, poiché i colpi di proiettile hanno colpito differenti organi, richiedendo una complessa equipe a lavoro attorno al paziente speciale.

Ora il premier si trova ricoverato in terapia intensiva ed è sottoposto a coma farmacologico per permettere al suo organismo di riassestarsi. Decisive saranno le prossime 24 ore che, una volta scadute, permetteranno ai medici di sciogliere la prognosi o meno. Stanotte i medici sono riusciti a stabilizzare le condizioni del paziente, ha riferito il ministro della Difesa. "Purtroppo la situazione resta molto grave, perchè le sue ferite sono complicate", ha aggiunto. Fico, Secondo quanto riferito da funzionari governativi, è raggiunto da cinque colpi di arma da fuoco: uno dei cinque proiettili gli ha perforato lo stomaco.

Ieri, al termine del lungo intervento, Fico era stato già sottoposto a coma indotto, mentre i medici riferivano che l'esito "dipenderà dalle sue condizioni fisiche e da quanto il suo corpo potrà sopportare le ferite riportate", ma di essere riusciti a evitare le conseguenze di un'emorragia copiosa. Secondo i media slovacchi, il premier avrebbe riportato una ferita alla spalla e due nella cavità addominale, che hanno poi scatenato un'emorragia interna. Il vice primo ministro della Slovacchia, Tomas Taraba, già nella serata di ieri, aveva rassicurato la stampa e i cittadini sulle buone possibilità di sopravvivenza del premier, che non si troverebbe più in pericolo di vita. "Fortunatamente, per quanto ne so, l'operazione è andata bene e immagino che alla fine sopravviverà. Non è in pericolo di vita in questo momento", aveva aggiunto ai microfoni della Bbc.

Il Consiglio di sicurezza della Slovacchia si riunirà oggi nella capitale per discutere della situazione, ha fatto sapere il governo, aggiungendo che seguirà una riunione dell'esecutivo. Il ministro dell'Interno, Matus Sutaj Estok, ha dichiarato ieri che da un'indagine iniziale è risultata "una chiara motivazione politica" dietro l'attacco. Il ministro non ha specificato quale fosse la motivazione. Cintula è stato accusato di tentato omicidio premeditato per vendetta e rischia una pena compresa fra 25 anni di detenzione e l'ergastolo. Lo riporta la tv Marzika, secondo cui l'uomo avrebbe detto alla polizia di aver pianificato l'attacco giorni prima ma avrebbe precisato che voleva ferire e non uccidere il premier.

In possesso di un'arma legalmente otenuta da oltre 30 anni, l'uomo avrebbe detto di essere