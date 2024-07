"Il cambiamento inizia immediatamente". Il primo discorso da premier di Starmer

Ascolta ora 00:00 00:00

Keir Starmer è diventato ufficialmente il nuovo primo ministro del Regno Unito. Il leader laburista ha ricevuto da re Carlo III l'incarico di formare il nuovo governo dopo la vittoria a valanga del suo partito nelle elezioni di giovedì 4 luglio durante l'udienza di rito a Buckingham Palace. " Il re ha ricevuto oggi in udienza l'onorevole Sir Keir Starmer e gli ha chiesto di formare una nuova amministrazione. Sir Keir ha accettato l'offerta di Sua Maestà ", si legge in una notta diffusa dal palazzo.

Il nuovo premier si è poi recato al numero 10 di Downing Street, dove ad attenderlo vi era una folla di suoi sostenitori. Starmer ha iniziato il primo discorso come capo del governo ringraziando Rishi Sunak per i suoi sforzi. " Ha fatto un duro lavoro, ma il Paese ha votato per il cambiamento. Abbiamo bisogno di andare avanti, insieme ", ha dichiarato. " Il nostro Paese ha votato con decisione per il cambiamento e per un ritorno della politica a servizio del pubblico ". Starmer ha proseguito affermando che, secondo lui, il divario tra la politica e il popolo ha portato a " una stanchezza nel cuore di una nazione, un prosciugamento della speranza, dello spirito, della fiducia in un futuro migliore " e ha promesso che il suo governo sarà al servizio di tutti, indipendentemente dal credo politico di ciascuno.

Rivolgendosi ai suoi sostenitori radunatisi all'esterno della residenza del premier, Starmer ha affermato che per troppo tempo si è ignorato il fatto che " milioni di persone scivolavano in una maggiore insicurezza ", sostenendo che " quando le telecamere smettono di girare, le loro vite vengono ignorate. Voglio dire molto chiaramente a queste persone: non questa volta ". Ha poi dichiarato che il suo governo si batterà affinché il popolo britannico torni a credere che il Regno Unito diventerà un Paese migliore per i loro figli.

In conclusione, il premier ha invitato tutti " con rispetto e umiltà " a unirsi al suo esecutivo nella " missione di rinnovamento nazionale ", evidenziando il fatto che le quattro nazioni della Gran Bretagna sono " di nuovo insieme ad affrontare, come abbiamo fatto in passato, le sfide di un mondo insicuro ". Terminato il discorso, Starmer ha varcato la soglia del numero 10 di Downing Street, dopo aver posato per una foto assieme alla moglie Victoria. Il premier laburista è subentrato al conservatore Rishi Sunak dopo che quest'ultimo ha lasciato la residenza e ha presentato le sue dimissioni a re Carlo III.

Gli elettori hanno consegnato ai laburisti una solida maggioranza (412 seggi) e posto fine a 14 anni di governo conservatore, la cui parabola discendente è iniziata con la Brexit e si è conclusa con il primo premier di origini indiane. Dal momeno in cui Starmer ha superato la famosa porta nera, è iniziato ufficialmente il lavoro dell'esecutivo.

Il neo-primo ministro dovrà incontrare il personale della residenza, discutere con il segretario di gabinetto e partecipare asulla sicurezza nazionale e la politica interna. Nelle prossime ore, inoltre, verranno annunciati i nuovi