"Stop alla collusione militare con Taiwan". L'avvertimento della Cina agli Usa

Nonostante i segnali positivi, i rapporti tra Cina e Stati Uniti rimangono tesi. L’alto ufficiale dell’esercito della Repubblica popolare e vicepresidente della Commissione militare centrale Zhang Youxia, ha chiesto a Washington di porre fine alla sua “ collusione militare ” con Taiwan.

La pretesa è stata avanzata durante l’incontro tra il generale e il consigliere per la Sicurezza nazionale Jake Sullivan, nell’ambito della visita di quest’ultimo nel Paese asiatico. “ La Cina chiede agli Stati Uniti di porre fine alla collusione militare tra gli Stati Uniti e Taiwan, di smettere di armare Taiwan e di smettere di diffondere false narrazioni su Taiwan ”, è la posizione espressa dall’alto ufficiale, resa nota in un comunicato del ministero della Difesa di Pechino nel quale non sono state specificate quali siano queste fake news. Zhang ha inoltre dichiarato che la riunificazione dell’isola con la terraferma è “ la missione e la responsabilità delle forze armate cinesi ”. Da parte sua, Sullivan si è limitato a sottolineare l’importanza della pace e della stabilità tra le due sponde dello Stretto.

I due alti funzionari, secondo quanto riferito dalla Casa Bianca, hanno comunque “ riconosciuto i progressi nella comunicazione tra gli eserciti sostenute e regolari degli ultimi dieci mesi ”. Il loro incontro è giunto a conclusione del primo viaggio in Cina di Sullivan in veste di consigliere per la Sicurezza nazionale. L’obiettivo era mantenere il dialogo per evitare l’esplosione di un conflitto trascinata dalle divergenze su Taiwan e altre questioni. “ La vostra richiesta di incontrarmi dimostra il valore che attribuite alla sicurezza militare e alle relazioni tra i nostri eserciti ”, ha dichiarato Zhang nel suo breve discorso di apertura. “È raro che abbiamo l’opportunità di avere questo tipo di scambio”, ha invece affermato Sullivan.

Il vertice tra i due rappresentanti delle potenze si è tenuto un giorno dopo l’annuncio di Washington riguardo alla pianificazione di una

tra il presidente Usa Joe Biden e il leader di Pechino Xi Jinping. Non è stato specificato se i due si incontreranno prima che l’attuale inquilino della Casa Bianca lasci lo Studio Ovale il prossimo gennaio.