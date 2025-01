Le straordinarie mosse di apertura di Trump

Rufo: Sono state due settimane immense. So che mentre parlavamo prima dell'inaugurazione, c'era la domanda aperta su cosa sarebbe stato. Sarà un Trump 1.0 riciclato? La sinistra si ribellerà e farà un blitz per le strade? Si darà davvero da fare per tutte le promesse che ha fatto? La risposta, almeno dal mio punto di vista, è stata in gran parte affermativa. Ho assistito alla pianificazione di questo evento negli ultimi anni con amici che hanno fatto parte della prima amministrazione e che sono stati nell'orbita di Trump per la pianificazione della potenziale seconda amministrazione. Ma è stato comunque uno shock, anche se in qualche modo sapevo cosa sarebbe successo. Come l'ha visto? Cioè, qual è stata la vostra reazione più importante dell'ultima settimana?

Lomez: Questo è stato un periodo di 10 giorni dall'inaugurazione in cui l'energia politica si è intensificata e concentrata come non ho mai visto in questo Paese, con un'unica eccezione, ed è lo stesso periodo di otto anni fa, nel 2017, ma è stato l'esatto opposto, ovvero la sinistra si è attivata per contrastare letteralmente tutto ciò che Trump stava facendo. Se tornate indietro e leggete gli articoli di Wikipedia su ciò che stava accadendo in questo periodo otto anni fa, c'erano proteste ogni giorno, milioni di persone in strada. È in questo periodo che nasce l'hashtag "Resistenza". È il momento in cui la Marcia delle donne si svolge nelle città di tutto il Paese. Ho controllato: il Washington Post ha svelato il 17 febbraio "Democracy Dies in Darkness", il grande hashtag della Resistenza e il suo rebranding anti-Trump. È l'inizio, in realtà, dello scandalo formale del Russiagate. A questo punto, sono state le 17 agenzie a firmare per dirci che la Russia ha interferito nelle nostre elezioni, il che è, ovviamente, destinato a giustificare tutta questa energia di sinistra per neutralizzare qualsiasi cosa Trump possa fare come questione politica.

Ora è successo che non c'è più. È completamente sparito. È completamente assente dal discorso. Sono curioso di sentire cosa ne pensate. Voglio dire, in un certo senso me lo aspettavo. Prima delle elezioni avevo la sensazione che la sinistra fosse a corto di energie. Questi gruppi di attivisti non avevano la capacità di coordinare o attivare le persone sul territorio che si sarebbero presentate al freddo. Sono a corto di idee. A nessuno interessa davvero. Non voglio andare troppo avanti, ma questo è ciò che Curtis Yarvin ha scritto nel suo saggio, che è la differenza ora, e il motivo per cui lui aveva torto e tu ragione - ci arriveremo - è che la sinistra è senza energia. Manca l'energia morale. Credo che ci siano altre cose in ballo. Non è solo che la sinistra è stata disattivata. C'è qualcosa di diverso nel carattere di questa amministrazione Trump. È l'amministrazione del "puoi fare le cose e basta" e loro le stanno facendo. Ma ovviamente c'è stata una grande pianificazione, una grande lungimiranza. Non so se sia Stephen Miller o chi siano le persone responsabili di essere pronte a cogliere questo momento, ma ovviamente si sono preparate per molto tempo. Nel momento in cui è avvenuta l'inaugurazione, sono entrati immediatamente in azione.

È una cosa che non ho mai visto a destra. Mi chiedo cosa abbiano fatto i repubblicani per tutta la mia vita fino ad ora. Qual è la differenza? Quale pensa che sia la differenza essenziale tra l'amministrazione di Trump a questo punto, nella sua cerchia ristretta, e perché sono stati così efficaci in questi ultimi 10 giorni rispetto al 2017?

Rufo: First, I think you’re right on the inversion of political energy. It’s so funny, I really worked on two projects since the summer. One was this project of preparing a policy vision and agenda and working with people if there were to be a second Trump administration. But the other, smaller project I was working on, I had a patron provide some generous support for hiring a team of ex-CIA and ex-FBI analysts. They were essentially doing the initial research for some reporting on the left-wing militant groups around D.C. The thesis from our team essentially was that if there’s a contested election and this contested election spills over into a physical contestation in D.C., riots, conflicts, etc., the Left has a built-in advantage because the Left has an organized protest network. We wanted to trace the funding, organization, personalities, and potential force projection of these groups.

Avevamo questi ragazzi che lo studiavano. Poi ho fatto un po' di reportage e un altro reporter ci ha lavorato. Era un grande apparato che siamo riusciti a scoprire. Poi, apparentemente, è scomparso. Si è dissipato. Non sono riusciti a mobilitare nessuno. È interessante perché a sinistra ci sono queste istituzioni formali, organizzazioni, formazione e retorica, ma dipendono quasi interamente dall'energia pubblica. Nel 2016 o nel 2020 sono stati in grado di cavalcare l'onda. Ma quando quell'energia si disperde, è tutta un'altra storia. Da parte di Trump, penso che sia sicuramente Stephen Miller. Sono molte le persone dell'America First Policy Institute, che era presieduto da Linda McMahon, ora Segretario all'Istruzione. Ma avevano un team enorme, e in sostanza era un'amministrazione in attesa. Questi ragazzi si occupavano della pianificazione dettagliata, della stesura delle politiche e dell'elaborazione delle idee. Poi, naturalmente, il gruppo di Russ Vought - che ora è il direttore dell'Office of Management and Budget - aveva un gruppo chiamato Center for Renewing America. Il suo obiettivo era: "Come possiamo sbarazzarci della burocrazia, che è un'arma?".

Ma a quanto pare, il Presidente ha premuto il pulsante verde, dicendo: "Faremo tutto". Penso che questo sia ciò che si vede. Si vedono anni di preparazione e poi il Presidente, sono sicuro che visto tutto quello che ha passato, dice: "Questa volta non giocheremo. Questa è una vera presidenza". C'era quasi la sensazione che fosse sorpreso di essere diventato presidente la prima volta. Ora non è affatto sorpreso. Il ragazzo se l'è guadagnato e vuole fare qualcosa.

Lomez: Quello che lei sta dicendo e descrivendo, ovviamente, si sta realizzando in modi che possiamo vedere. Penso alla grazia J6, per esempio. Ricordo di aver sentito un aneddoto in cui c'è stato un tira e molla su chi concedere la grazia? Qual è la soglia per qualsiasi cosa siano stati accusati di aver fatto, se c'è stata violenza o meno. Forse resteranno, ma gli altri saranno graziati. A un certo punto, Trump dirà: "Lascia perdere. Dimenticatevi di tutti questi pignoli. Fate tutto in una volta. Perdonateli tutti". Alcune sfumature si perdono nella confusione. Questo sembra certamente sconvolgere i centristi liberali che vogliono che tutto sia così preciso. Ma sono contento che Trump abbia detto: "Lascia perdere. Fate tutto. Buttate tutto il lavandino e vedete cosa rimane".

Non c'è resistenza. Non sembra esserci molta resistenza a nulla. Mi chiedo, per tornare al progetto di ricerca che ti ha visto impegnato in estate con queste reti di attivisti, perché sono scomparse? La questione di Gaza ha davvero diviso a metà la coalizione di sinistra e non sono riusciti a riunirsi? È questo il motivo? I soldi sono finiti? È che l'ambiente mediatico ora non ha il tipo di potenza di fuoco retorica per portare la persona media in uno stato di alta prigione tale da uscire e fare qualcosa per strada? Allora l'altra domanda che le pongo è: tutto questo è fantastico. Se sono pessimista - non sono pessimista, anzi, sono più ottimista che mai. Ma se fossi pessimista, direi che tutto questo è fantastico, ma ci sarà un giudice hawaiano. È una cosa che è successa nel 2017. Un giudice spunta fuori dal nulla e annulla qualsiasi cosa Trump voglia fare.

Lo abbiamo visto un po' a Seattle con l'ordine di deportazione. C'era un giudice a Seattle. La squadra di Trump è preparata dal punto di vista legale come lo è stata con questi ordini esecutivi e questa spinta iniziale a fare qualcosa? Ha qualche idea in merito?