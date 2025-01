Trump abolisce il DEI a livello federale

Ieri il Presidente Trump ha firmato un ordine esecutivo che abolisce la burocrazia “diversità, equità e inclusione” nel governo federale.

La mossa segna un'incredibile inversione di tendenza rispetto a soli quattro anni fa, quando Black Lives Matter, la teoria critica della razza e la DEI sembravano inarrestabili. Dopo la morte di George Floyd, gli attivisti razziali di sinistra hanno compiuto un blitz nelle istituzioni americane, riscrivendo i programmi scolastici, modificando le politiche governative e istituendo uffici DEI nelle principali università, nei distretti scolastici delle grandi città e nelle aziende Fortune 100. L'amministrazione Biden ha immediatamente seguito il suo esempio, creando un ufficio DEI nel governo federale. L'amministrazione Biden ha immediatamente seguito l'esempio, imponendo un “programma di equità per tutto il governo” che ha radicato la DEI nel governo federale.

Ora non più. Il Presidente Trump ha annullato l'ordine esecutivo di Biden e ha dato istruzioni al suo Gabinetto di “terminare, nella misura massima consentita dalla legge, tutti gli uffici e le posizioni DEI, DEIA e ‘giustizia ambientale’” e “tutti i ‘piani d'azione per l'equità’, le azioni, le iniziative o i programmi per l'equità”. In altre parole, il Presidente Trump ha firmato la condanna a morte della DEI all'interno del governo federale.

Come siamo arrivati a questo punto? Costruendo pazientemente un movimento e vincendo il dibattito pubblico. All'inizio del 2023, ho lavorato con il governatore della Florida Ron DeSantis per lanciare la campagna “abolire il DEI”. Abbiamo iniziato eliminando la burocrazia del DEI al New College of Florida, una piccola università pubblica di Sarasota, di cui sono amministratore. La reazione della sinistra razzista è stata intensa. I manifestanti sono scesi nel campus e i media di sinistra hanno pubblicato centinaia di articoli di condanna. Ma noi abbiamo tenuto duro, sostenendo che le istituzioni pubbliche dovrebbero giudicare gli individui in base ai loro risultati, piuttosto che alla loro ascendenza.

L'argomentazione cominciò a prendere piede. I dati dei sondaggi indicavano che gli americani sostenevano con ampio margine una “società senza colore” rispetto a una “società consapevole della razza”. Persino il New York Times, uno dei maggiori sostenitori del razzismo di sinistra, iniziò a pubblicare articoli che criticavano la DEI. Allo stesso tempo, il movimento Black Lives Matter è stato coinvolto in scandali e le principali voci intellettuali della DEI, come Ibram X. Kendi e Robin DiAngelo, hanno affrontato un forte scrutinio pubblico e sembravano scomparire dai riflettori.

Siamo andati avanti. Il governatore DeSantis ha aperto la strada, firmando una legge che abolisce la burocrazia DEI in tutte le università pubbliche della Florida. Una dozzina di altri Stati rossi li ha seguiti, limitando i programmi DEI e vietando la discriminazione di tipo DEI nelle loro istituzioni pubbliche. Il processo si è trasformato in un circolo virtuoso: ogni Stato che approvava una legge anti-DEI riduceva il rischio che lo Stato successivo facesse lo stesso. La campagna si è spostata dalla sfera del dibattito a quella della politica.

La vittoria di Trump su Kamala Harris il 5 novembre ha segnato il destino della DEI. Le aziende, tra cui Walmart e Meta, hanno interpretato l'evento come un incentivo al cambiamento, interrompendo volontariamente i loro programmi DEI prima che Trump entrasse in carica. Mark Zuckerberg lo ha detto esplicitamente, sostenendo che il Paese ha raggiunto un “punto di svolta culturale” che lo ha convinto a interrompere i programmi DEI. E Zuckerberg, insieme a numerosi altri titani della tecnologia, era presente all'inaugurazione di ieri.

In un certo senso, l'ordine esecutivo di Trump di ieri era già previsto: si sapeva che sarebbe arrivato. Tuttavia, è un coronamento per coloro che hanno costruito questa campagna dalle fondamenta. Ci saranno molte battaglie in futuro - la burocrazia cercherà di eludere l'ordine e c'è bisogno di fare di più sulla riforma dei diritti civili in generale - ma, per il momento, dovremmo festeggiare. Le forze del razzismo di sinistra sono sulla difensiva, e le forze dell'uguaglianza daltonica sono in movimento.

Niente di tutto questo era inevitabile, e niente lo sarà in futuro. Ci sono voluti coraggio, duro lavoro e più di un pizzico di fortuna. Ma questo è senza dubbio un momento di ottimismo. Le istituzioni americane non sono irrecuperabili, come molti temevano.

Il popolo americano è stato abbastanza saggio da rendersi conto che il suo Paese non sarebbe sopravvissuto ad altri quattro o otto anni di governo della DEI. Si è espresso il 5 novembre e ora il Presidente Trump sta agendo di conseguenza.