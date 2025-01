Trump e Colombia: scontro sui rimpatri

Alta tensione tra Stati Uniti e Colombia in materia di migrazione. Il presidente colombiano Gustavo Petro, infatti, non ha autorizzato l'atterraggio sul suolo del Paese degli aerei statunitensi con a bordo migranti. «Gli Stati Uniti non possono trattare i migranti colombiani come criminali. Non consento l'ingresso nel nostro territorio di aerei nordamericani con migranti colombiani. Gli Stati Uniti devono stabilire un protocollo per il trattamento dignitoso dei migranti prima che noi li accogliamo», ha scritto Petro su X.

Secca la risposta della Casa Bianca: «Non permetteremo al governo colombiano di violare i suoi obblighi legali di accettare il ritorno di criminali che ha imposto agli Stati Uniti». Così il presidente Donald Trump (foto) che ha annunciato sui social una serie di «urgenti e decise misure di rappresaglia», a partire da «dazi di emergenza del 25% che in una settimana saliranno al 50% su tutti i prodotti che entrano negli Usa».

Inoltre, Trump ha affermato di avere ordinato «un divieto di viaggio e revoca dei visti a tutti i funzionari del governo colombiano, membri del partito, familiari e sostenitori», del presidente Petro. Risultato: il presidente ha ordinato l'invio negli Usa dell'aereo presidenziale per un «ritorno dignitoso» in patria dei connazionali espulsi».