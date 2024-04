Trump fa causa ai co-fondatori di Truth Social: e il titolo vola in Borsa

Ancora una battaglia legale in vista per l'ex presidente Donald Trump. Il tycoon ha infatti ha citato in giudizio i co-fondatori di Truth Social, sostenendo che hanno gestito male la piattaforma social sin dall'inizio e dovrebbero quindi cedere le loro azioni della società, recentemente quotata in borsa. Nei documenti depositati la scorsa settimana presso il tribunale statale della Florida, la Trump Media & Technology Group Corp afferma che i dirigenti Wes Moss e Andy Litinsky hanno commesso una serie di errori gravi che hanno causato un lungo ritardo nella quotazione in borsa della società e ha chiesto a un giudice di privarli delle loro azioni. Wes Moss e Andy Litinsky erano stati concorrenti del programma che ha reso Trump una celebrità planetaria, The Apprentice, e avevano proposto a The Donald di fondare una sua piattaforma social dopo che l'ex presidente era stato bandito dall'allora Twitter in seguito all'attacco a Capitol Hill del 6 gennaio 2021 da parte di una folla di suoi sostenitori che contestavano il risultato elettorale che ha portato alla vittoria di Joe Biden.

Trump fa causa ai co-fondatori di Truth

Secondo la causa presentata dai legali di Donald Trump e riportata per la prima volta da Bloomberg Moss e Litinsky avevano il compito di istituire una governance della piattaforma e di trovare una società che potesse quotarla in borsa e rifornirla di liquidità. Secondo l'accusa, non sarebbero riusciti in entrambi i compiti e avrebbero fallito su tutti i fronti. La causa afferma che Litinsky e Moss avrebbero ricevuto 8,6 milioni di azioni della nuova società, attraverso la United Atlantic Ventures. Con le azioni di Truth Social schizzate a 51,60 dollari, la loro quota vale oggi circa 444 milioni di dollari. " Questa è stata un'opportunità fenomenale per Moss e Litinsky " si legge nella causa presentata dagli avvocati dell'ex presidente, che sostengono come la coppia di ex concorrenti di "The Apprentice" stia cavalcando le fortune di The Donald. " Senza il presidente Trump, Truth Social sarebbe stata impossibile da realizzare" , si legge nel carteggio del tribunale. Litinsky e Moss, attraverso la United Atlantic Ventures, avevano precedentemente intentato una causa presso un tribunale del Delaware contro Trump, sostenendo che l’ex presidente stava pianificando di limitare la loro partecipazione nella nuova società quotata in borsa. L'ex presidente detiene 78,8 milioni di azioni di Trump Media, quotata in borsa la scorsa settimana: tale partecipazione è valutata oggi circa 4,1 miliardi di dollari.

E la società schizza in borsa

Truth Social è stata quotata in borsa martedì 26 marzo. Le azioni della società madre, Trump Media & Technology Group, hanno registrato un'impennata del 15% dopo il primo giorno di negoziazione alla borsa Nasdaq, aggiungendo 1,1 miliardi di dollari al valore della società. In maniera per certi versi analoga a quanto accaduto nel gennaio 2021 con GameStop, le azioni di Truth Social hanno subito un'impennata grazie all'intensa attività degli investitori e degli attivisti repubblicani Maga sulla piattaforma di social media Reddit e sulla stessa piattaforma social di Trump, grazie ai quali il valore del titolo è schizzato alle stelle.

E ora l'ex presidente vuole prendersi quello che ritiene sia suo.