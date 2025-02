Trump ordina il ritiro degli Usa dal consiglio Onu per i diritti umani

Ascolta ora 00:00 00:00

A pochi minuti dalla visita alla Casa Bianca del premier israeliano Benjamin Netanyahu, il primo leader straniero ad essere accolto a Washington dall’insediamento di Donald Trump lo scorso 20 gennaio, il tycoon ha firmato l'ordine esecutivo con cui farà uscire gli Stati Uniti dal Consiglio dei diritti umani dell'Onu e proibirà ogni nuovo finanziamento all'Unrwa, l'agenzia delle Nazioni Unite per l'assistenza dei rifugiati palestinesi. Il commander in chief ha inoltre firmato un provvedimento per imporre la "massima pressione" su Teheran precisando di aver dato l'ordine di " annientare " l'Iran qualora il regime islamico dovesse assassinarlo.

La tempistica dell’incontro tra Trump e il premier israeliano, con la prima delle tre fasi dell’accordo su Gaza quasi completata e la situazione mediorientale più fluida che mai, rende il vertice un appuntamento tra i più delicati della nuova amministrazione americana. La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha affermato che “ il fatto che Benjamin Netanyahu sia il primo leader straniero alla Casa Bianca dimostra che il presidente Trump continuerà a schierarsi fermamente con Israele e che è impegnato con tutto il cuore a garantire che tutti gli ostaggi ritornino a casa ”. A giudicare da queste parole e dall'analisi dei media Usa non c’è dubbio che il 47esimo presidente si appresta a riservare al premier israeliano una calorosa accoglienza. Lontani sembrano i lunghi mesi di contrasti tra l’amministrazione democratica di Joe Biden e il governo dello Stato ebraico durante le fasi più intense dell’operazione militare di Tsahal contro Hamas.

Eppure, come riporta la Cnn, la cordialità che andrà in scena nello Studio Ovale potrebbe nascondere una relazione tra i due leader più complicata di quanto non appaia in superficie. I negoziati per la seconda fase che prevede la liberazione di tutti gli ostaggi e il ritiro dell’Idf dall’enclave palestinese sono cominciati e per Netanyahu è importante accertare la posizione degli americani sullo spinoso dossier. Trump, alla vigilia del meeting ha affermato di non avere garanzie che la tregua nella Striscia di Gaza reggerà mentre il suo inviato per il Medio Oriente, Steve Witkoff, rilanciando l'ipotesi di un trasferimento di massa dei palestinesi nei vicini Paese arabi, ha detto che pensare che Gaza possa tornare " abitabile " in cinque anni è " assurdo ".

Netanyahu, prima di partire per Washington, ha affermato che le operazioni militari israeliane “ hanno già ridisegnato le mappe ” e lavorando assieme a Trump sarà possibile “ modificarle ancora di più e per il meglio ”. Bibi deve però fare i conti con l’opposizione all'accordo con Hamas interna al suo governo. Oggi la ministra israeliana degli insediamenti e dei progetti nazionali Orit Strock ha dichiarato che se il premier procederà con la fase successiva della tregua - definita una “ direzione disastrosa ” - il suo partito di estrema destra si assicurerà che “ il governo non continui a esistere ”. Il quotidiano Yedioth Ahronoth ha poi rivelato domenica scorsa che Tel Aviv chiederà che nella seconda fase si realizzino l’esilio dei capi di Hamas, la demilitarizzazione di Gaza e il rilascio di tutti gli ostaggi, inclusi quelli deceduti.

Un membro dell'entourage del premier ha dichiarato a Channel 12 che " Israele non può rinunciare alla richiesta della fine del controllo di Hamas su Gaza e alla smilitarizzazione della Striscia come parte degli accordi che consentiranno la prosecuzione dell'attuale accordo su ostaggi e cessate il fuoco ".

Hamas non può essere coinvolta in alcun modo nella gestione di Gaza. Se Hamas non accetta questo, allora gli Stati Uniti devono sostenere Israele nel combattere Hamas a Gaza in un modo diverso da quello in cui abbiamo potuto combattere durante l'era dell'amministrazione Biden

Il funzionario ha inoltre aggiunto che "".