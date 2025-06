Trump: "Soldati ovunque ci saranno rivolte". E manda 9mila migranti a Guantanamo

Ascolta ora 00:00 00:00

Non si fa intimidire dalle rivolte Donald Trump. Parlando ai giornalisti nello Studio ovale fa sapere che "se ci saranno rivolte in altre città useremo una forza uguale o maggiore". Il riferimento è a quanto sta avvenendo a Los Angeles, dove sono scoppiate delle rivolte di piazza per protestare contro il pugno di ferro deciso dalla Casa Bianca sull'immigrazione clandestina. Per tutta risposta il presidente ha mandato i soldati della Guardia Nazionale. Ne è nato un duro scontro dialettico con il governatore della California, Gavin Newsom, che non aveva chiesto alcun rinforzo per gestire l'ordine pubblico.

La Guardia Nazionale rimarrà a Los Angeles "fino a quando non ci sarà più pericolo", ha chiarito Trump. "È una questione di buon senso". La tesi del commander in chief è questa: le persone che stanno provocando le violenze in corso a Los Angeles sono "insorti pagati" e "agitatori pagati". Altro che protesta spontanea, dunque. E vista la natura "insurrezionale" della protesta, la Casa Bianca risponde con le armi.

Al contempo Trump non si fa intimidire e va avanti con le espulsioni dei clandestini. Politico citando alcuni documenti scrive che 9mila migranti clandestini saranno mandati a Guantanamo e che i trasferimenti inizieranno in settimana. La motivazione ufficiale offerta è quella di liberare spazio nelle strutture di detenzione negli Stati Uniti.

E se la protesta dovesse estendersi magari arrivare fino alla capitale? Trump non tentenna: "Se sabato a Washington, in occasione della parata per i 250 anni dell’Esercito Usa, ci saranno delle proteste, le autorità risponderanno con forza.

Non ho sentito di nessuna protesta in programma ma si tratta di persone che odiano il nostro Paese".

Trump arriverà fino in fondo, invocando l'Insurrection Act che gli permetterebbe di far sparare i soldati mobilitati per l'ordine pubblico. La sua risposta non lascia dubbi: "Se c'è l'insurrezione sì".