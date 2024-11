Trump sceglie il no vax Robert F. Kennedy Jr come ministro della Salute

Robert Kennedy jr e Donald Trump

Donald Trump sta ultimando le nomine per la sua prossima amministrazione, che non prenderà il via prima del prossimo gennaio e come Segretario generale alla Salute ha scelto Robert F. Kennedy Jr. Dirigerà il Dipartimento della salute e dei servizi umani, ossia l'agenzia responsabile della gestione dell'assicurazione sanitaria di milioni di americani, dell'approvazione di farmaci e forniture mediche, della regolamentazione del cibo e della salute. A commentare la notizia, non senza scetticismo, è il Washington Post, che sottolinea come in quel ruolo sia stato messo " uno scettico sui vaccini ". Per questa ragione, rileva il quotidiano, " potrebbe affrontare una controversa conferma da parte del Senato ".

Su X, il Tycoon ha scritto: " L'HHS svolgerà un ruolo importante nell'aiutare a garantire che tutti siano protetti da sostanze chimiche nocive, inquinanti, pesticidi, prodotti farmaceutici e additivi alimentari che hanno contribuito alla travolgente crisi sanitaria in questo Paese ". Per troppo tempo, ha scritto Trump, " gli americani sono stati schiacciati dal complesso alimentare industriale e dalle aziende farmaceutiche che hanno commesso inganni, disinformazione e informazioni errate quando si tratta di Salute Pubblica ".

Kennedy jr, nipote di John Fitzgerald Kennedy, destrà moltissime polemiche, negli Stati Uniti ma non solo. Di recente, per esempio, ha fondato uno dei più importanti gruppi anti-vaccini del Paese e ha promosso la teoria, mai dimostrata, che i vaccini infantili causano l'autismo. Nelle ultime interviste, tuttavia, ha dichiarato che se fosse arrivato al Dipartimento della Salute non avrebbe cancellato alcun vaccino approvato, ma ha sostenuto che le agenzie sanitarie non abbiano fatto abbastanza ricerche su di essi.

L'Hhs che andrà a dirigere amministra programmi sanitari federali tra cui Medicare, Medicaid e l'Affordable Care Act. L'HHS e le sue sotto agenzie sono inoltre responsabili della risposta a malattie e minacce per la salute pubblica come il Covid l'influenza aviaria, nonché dell'approvazione di nuovi farmaci, tra cui i vaccini.