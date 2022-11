"Ho chiuso con la politica". Ivanka "scarica" il padre in vista del 2024

È un momento dolceamaro per Donald Trump, che ieri sera, a Mar-a-Lago, ha annunciato la sua terza candidatura alla Casa Bianca. Prima il (mezzo) flop alle elezioni di midterm, dove i suoi candidati - perlomeno nelle sfide cruciali al Senato - hanno subito pesanti sconfitte; poi l'annuncio della figlia Ivanka di non voler essere coinvolta nella nuova battaglia politica del padre. Un bello smacco per The Donald, vista la grande popolarità di Ivanka presso il pubblico e l'elettorato conservatore. In un'intervista esclusiva rilasciata a Fox News, Ivanka ha affermato di amare e sostenere suo padre, ma di non avere "intenzione di essere coinvolta in politica ", sottolineando che il suo " obiettivo è dare la priorità " alla sua vita personale e alla famiglia.

" Amerò e sosterrò sempre mio padre, andando avanti lo farò al di fuori dell'arena politica. Sono grato di aver avuto l'onore di servire il popolo americano e sarò sempre orgoglioso di molti dei risultati della nostra amministrazione " ha osservato. Né Ivanka né Donald Trump Jr. hanno presenziato alla cerimonia di annuncio del padre a Mar-a-Lago al contrario di Jared Kushner e di Kimberly Guilfoyle, che hanno invece partecipato all'evento per dimostrare il loro sostegno.

La nuova vita della figlia dell'ex presidente, lontana dalla politica

Ivanka e Kushner si sono trasferiti a Miami dopo aver trascorso quattro anni a Washington, DC, e aver prestato servizio nell'amministrazione Trump. Hanno tre figli: Arabella, 11, Joseph, 9 e Theodore, 6. La figlia del magnate ha sottolineato di voler bene al padre, e che questo sentimento " non cambierà mai ". " Ho avuto molti ruoli nel corso degli anni, ma quello di figlia è uno dei più elementari. Sto amando questo periodo con i miei figli, amando la vita a Miami e la libertà e la privacy derivanti dall'essere tornata nel settore privato. Questo è uno dei momenti più belli della mia vita ".

Ivanka, che ha servito come consigliere senior alla Casa Bianca durante l'amministrazione del padre, ha ribadito a Fox News Digital che " non ha mai avuto intenzione di entrare in politica ". " Sono molto orgogliosa di ciò che sono riuscita a realizzare ", ha detto. " Ho lasciato quel campo e non mi manca ". Anche Tiffany Trump, che si è sposata durante il fine settimana, non ha partecipato all'evento di Mar-a-lago. Secondo il New York Post, Trump pensava di poter convincere Ivanka a tornare e fare campagna elettorale per lui dato che era l'oratrice più richiesta dopo lo stesso presidente, ma le pressioni del tycoon non sono andate a buon fine. Da mesi infatti Ivanka avrebbe manifestato l'intenzione di non voler tornare nell'agone politico, per nessun motivo.

Il sondaggio che spaventa The Donald

C'è un sondaggio che allarme l'ex presidente e che lo vede in netto svantaggio rispetto al governatore della Florida, Ron DeSantis, in un'ipotetica sfida per la nomination repubblicana. Un nuovo sondaggio nazionale dà infatti al governatore della Florida un vantaggio di 7 punti sull’ex presidente in una potenziale sfida nelle primarie del partito: è il primo sondaggio da febbraio 2016 a indicare un indebolimento del dominio sul Gop da parte di Donald Trump.

Secondo il sondaggio di YouGov, il 42% dei repubblicani e degli indipendenti simpatizzanti preferisce DeSantis a Trump come candidato presidente, mentre il 35% degli intervistati ha indicato di preferire The Donald. Non accadeva dal febbraio 2016, quando Ted Cruz era in testa ai sondaggi con un vantaggio di circa 2 punti percentuali sul tycoon. La strada per il tycoon verso la Casa Bianca comincia a essere in salita, complici anche i possibili guai giudiziari derivanti dall'assalto dei suoi sostenitori a Capitol Hill e dai documenti classificati trovati dall'Fbi nella perquisizione nella sua residenza di Mar-a-lago.