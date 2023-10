Pioggia di droni sull'Ucraina. "Mosca può permettersi la guerra fino al 2026"

Il mondo segue con apprensione l’escalation in Medio Oriente, ma la guerra in Ucraina continua a imperversare. Nella serata di mercoledì e nel corso della notte, Mosca ha sferrato un attacco nei territori orientali dell’Ucraina, impiegando 33 droni in direzioni diverse. Ad essere state colpite sono le regioni di Sumy, nel nord del Paese al confine con la Russia, e di Odessa, sul Mar Nero. La risposta di Kiev non si è fatta attendere e il governo di Zelensky ha dato ordine di lanciare dei droni nella regione russa di Belgorod, confinante con l’Ucraina.

In un'intervista a Ukrainska Pravda, il capo dell’intelligence militare ucraina, Kyrylo Budanov, ha dichiarato che Mosca può permettersi di proseguire il conflitto per non più di tre anni: "Dal punto di vista economico, la Russia può permettersi la guerra senza problemi fino al 2025. In termini di equipaggiamento, al massimo fino al 2026. Forse un po’ prima, perché il ritmo di rinnovo degli equipaggiamenti che si registra attualmente non è così elevato" . Sulla base di una sua analisi con considerazioni soggettive, Budanov ha aggiunto che non si può escludere, a priori, una guerra mondiale perché tutti i conflitti regionali che scoppiano nel mondo, non hanno solo una dimensione locale, ma coinvolgono indirettamente le grandi potenze militari.

L’attacco

Le Forze armate russe hanno scagliato il loro attacco dalla loro base militare situata nella regione occidentale di Belgorod. I droni avevano come bersaglio le infrastrutture strategiche, ma alcune strutture civili non sono state risparmiate dalla furia dell’aggressione. A Nikopol, città di media grandezza non distante da Odessa, una palestra è stata colpita e secondo Igor Klimenko, ministro dell’Interno, le vittime sarebbero quattro. Nella regione di Sumy, sono stati colpiti nove insediamenti: Khotinsk, Bilopolsk, Krasnopilsk, Velikopysarivsk, Druzhbivsk, Znob-Novgorodsk, Seredino-Budsk, Esmansk e Shalyginsk. Le autorità amministrative della regione hanno dichiarato che non si contano danni ingenti e non ci sarebbero vittime, ma solo una donna ferita. Situazione diversa ad Odessa dove i velivoli hanno provocato dei danni nel distretto di Izmail, come ha scritto su Telegram il governatore della regione, Oleg Kiper: "Nel distretto di Izmail sono stati registrati danni alle infrastrutture portuali e agli edifici residenziali. Sul posto sono divampati degli incendi, che sono già stati spenti. Una persona è rimasta ferita. Una donna nata nel 1935 ha riportato delle ustioni" .

Durante l’attacco, l’aeronautica militare di Kiev è riuscita ad abbattere 28 droni di tipo Shahed-131/136 come riporta Rbc-Ucraina. Poco dopo, Kiev ha risposto con un attacco nella regione russa di Belgorod durante il quale hanno perso la vita tre civili tra cui anche un bambino, mentre altre due persone sarebbero ricoverate in terapia intensiva, secondo le parole del governatore della regione, Viacheslav Gladkov.

L’aiuto americano