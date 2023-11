Sfida tra “El loco” Milei e il peronista Massa: guida al ballottaggio in Argentina

Si ritorna alle urne in Argentina per il ballottaggio delle presidenziali in cui si sfidano il ministro dell’Economia uscente, il peronista Sergio Massa, e l’ultraliberista Javier “El loco” Milei, leader del partito La Libertad Avanza. L’esito del voto odierno è cruciale per il Paese sudamericano alle prese con un crescente tasso di povertà della popolazione (circa 40%) e un’inflazione che ha raggiunto il 138%. Sono 35 milioni gli elettori chiamati ad esprimere la loro preferenza.

Al primo turno, il candidato di Union por la Patria ha ottenuto il 36,8% dei voti contro il 30% di El loco che, però, a questa seconda tornata può contare sull’appoggio dell’ex candidata Patricia Bullrich e del suo partito di centrodestra, Juntos por el cambio. La distanza che separa i due sfidanti è comunque minima. L’ultimo sondaggio di Statista assegna a Milei il 48,6% dei voti e a Massa il 44,6%. Determinanti saranno gli indecisi, a cui i candidati si sono spesso rivolti durante il loro ultimo duello televisivo. “ Votate senza paura, perché la paura paralizza, e se vi paralizzate giova allo status quo, quello che ci impoverisce ”, ha tuonato l’economista 53enne di estrema destra, invitando tutti ad abbandonare “ questa casta politica ladra, corrotta e parassitaria ”.

Dal canto suo, il ministro uscente ha duramente criticato le proposte più radicali dell’avversario, soprattutto per quanto riguarda la riduzione della spesa pubblica, i tagli ai sussidi, le privatizzazioni selvagge e la dollarizzazione dell’economia. Massa ha preso di mira anche la personalità “aggressiva” che ha reso famoso Milei, a cui però mancherebbero “ capacità, calma, connessione con la realtà ed equilibrio mentale ”.

Dal punto di vista dei programmi, i due candidati hanno posizioni diametralmente opposte. Il ministro peronista rappresenta la continuità e l’establishment politico argentino, con annessa la politica di sussidi statali tipica del Paese e il suo tradizionale posizionamento internazionale. El loco, invece, si erge a simbolo della rottura con la “casta”. Ai suoi comizi, dove spesso si è presentato brandendo una motosega, ha dichiarato di voler ridurre lo Stato al minimo, con la cancellazione di tutti i sussidi e la soppressione di ministeri, liberalizzare la vendita di armi, revocare la legge sull’aborto, depenalizzare il commercio di organi e impedire l’ingresso agli stranieri con precedente penali. Dal punto di vista delle relazioni internazionali, Milei ha affermato di voler rompere i rapporti con Cina e Brasile, partner storici dell’Argentina, perché “ non rispettano la pace e le libertà individuali ”.

Nel prevedibile testa-a-testa di oggi, Sergio Massa può contare su una vera e propria “macchina da guerra politica”, visto il radicamento del suo partito nel Paese. Il malcontento della popolazione, però, è tale che secondo molti analisti Milei potrebbe avere una possibilità. Anche nel caso in cui dovesse vincere, però, il suo governo sarebbe molto limitato dal parlamento, in mano ai peronisti.