Ascolta ora 00:00 00:00

Continua l’attacco propagandistico della Russia contro il nostro Paese. In un comunicato, l’ambasciata russa ha Roma ha scritto che “l'establishment politico e mediatico italiano invece sta tentando, per l'ennesima volta, di alimentare il sentimento anti-russo e di ostacolare il processo di pace” proprio mentre, secondo loro, il Cremlino si sta impegnando con gli Stati Uniti per raggiungere la fine del conflitto.

In particolare, la rappresentanza diplomatica di Vladimir Putin ha criticato la decisione di assegnare il Premio Odoardo Focherini per la libertà di stampa alla giornalista della Rai Stefania Battistini, destinataria di un ordine di arresto russo per essere entrata lo scorso anno illegalmente nella regione russa di Kursk al seguito delle truppe ucraine che hanno invaso la regione.

L’assegnazione del riconoscimento alla giornalista era già stata criticata dalla portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova. “Battistini ha preso parte alle attività di propaganda in favore di un'operazione criminale a seguito della quale centinaia di cittadini russi hanno perso la vita o hanno subito sevizie nelle celle di tortura ucraine”, si legge ancora nella nota. “Nei suoi reportage 'liberi e indipendenti’ non si fa parola delle atrocità né dei crimini di guerra perpetrati dai soldati ucraini sul territorio della Federazione Russa”.

Secondo l’ambasciata, “è proprio questo il tono che la macchina dell'informazione italiana mantiene oramai da 11 anni, sin da quando ebbe luogo il colpo di Stato anticostituzionale in Ucraina e dal momento in cui giunse al potere il regime che ha scatenato la guerra nel Donbass”.

E la rappresentanza di Mosca rincara la dose, affermando che vi sarebbe la sensazione che “oggi come oggi, a Roma, il pensiero non sia rivolto alla verità, alla giustizia, alla diplomazia e alla pace, ma che prima di tutto ci si preoccupi di difendere il regime corrotto e criminale di Zelensky”, identificato più volte dalla propaganda del Cremlino come corrotto e