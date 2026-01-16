"Amicizia e sintonia": la premier Meloni in versione manga

Un'amicizia solida, quella tra la premier Giorgia Meloni e il primo ministro del Giappone, Sanae Takaichi, che è stata omaggiata sui social con un selfie da parte della leader italiana nella residenza ufficiale del capo del governo giapponese (Kantei), a Tokyo, sotto il quale si trova la stessa riproduzione nello stile caratteristico dei cartoni animati giapponesi, gli anime.

La stima reciproca

" Due Nazioni lontane, ma sempre più vicine. Amicizia e sintonia con Sanae Takaichi", scrive sui social la presidente del Consiglio. Aprendo le dichiarazioni alla stampa, la premier nipponica ha poi sottolineato il compleanno di Giorgia Meloni che giovedì 15 gennaio ha compiuto 49 anni. " È per me un grande onore che Giorgia abbia festeggiato il suo compleanno ieri in Giappone. Insieme al popolo giapponese, desidero celebrare il compleanno di Giorgia. Tanti auguri!" , sono le parole della padrona di casa.

Prima che prendesse via l'incontro, fuori dal Kantei, due signore giapponesi hanno mostrato un cartello con scritto "happy birthday" con alcuni cuoricini e sventolato due piccole bandierine dell’Italia. Nel corso dell'incontro, Takaichi ha omaggiato Meloni con la mascotte ufficiale di Expo Green 2027 (Tunku Tunku, un personaggio a forma di cuore che rappresenta la natura e la crescita) e alcuni disegni realizzati da bambini.

La premier e la passione per gli anime

Non è una novità assoluta che la Presidente del Consiglio mostra il suo interesse per gli anime: i media giapponesi, in particolare "Japan Forward", sottolinea che Giorgia Meloni in passato abbia detto di essere stata colpita dalle serie classiche e mondiali quali Lupin III e Capitan Harlock. " Prima di diventare la prima donna presidente del Consiglio, Meloni condivideva spesso illustrazioni in stile anime sui social media ", spiega il quotidiano citando Iun post dell’aprile 2019 dove Meloni scriveva di aver ricevuto " la triste notizia della morte di Monkey Punch, autore del mitico Lupin III, il ladro gentiluomo. Quanti sono cresciuti guardando questo fantastico cartone? ”.

Sempre nello stesso periodo, Meloni aveva pubblicato anche un altro post con uno spezzone del cartone di Capitan Harlock, scrivendo: "Io mi batto solo per quello in cui credo'".

Quarant'anni fa sbarcava in Italia Capitan Harlock, ‘il pirata dello spazio’. Fu il simbolo di una generazione che ha sfidato l'apatia e l'indifferenza della gente, lottando contro chi voleva privarla del futuro", conclude il quotidiano.