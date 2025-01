"Dopo la caduta del regime di Assad la Russia cerca nuovi sbocchi in Libia"

Ascolta ora 00:00 00:00

«Il tema della stabilizzazione definitiva della Libia è tra quelli di cui siamo occupati di più e anche una delle questioni più complesse che mi sia mai trovata ad affrontare». Giorgia Meloni ha affrontato nella sua conferenza stampa anche le questioni del Medioriente e del quadrante Sud del Mediterraneo. Uno dei dati con cui fare i conti è l’attivismo di Mosca, che nelle ultime settimane sembra aver preso nuovo slancio.

«La Russia aveva una forte presenza in Siria. Dopo la caduta del regime di Assad è ragionevole ritenere che cerchi altri sbocchi ed è ragionevole ritenere in particolare che uno di questi possa essere la Cirenaica. La vicenda va monitorata a tutti i livelli».

Al centro delle attenzioni della diplomazia italiana è stata però soprattutto la situazione a Gaza e in Israele.

«Lavoriamo dall’inizio per raggiungere un cessate il fuoco e il rilascio degli israeliani rapiti. Credo che il governo italiano sia stato uno dei governi che in assoluto ha fatto di più a livello internazionale per il sostegno umanitario alle popolazioni della Striscia».