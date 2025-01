Caso Sala, il cavillo per liberare Abedini: come si sta muovendo l'Italia

Ascolta ora 00:00 00:00

In queste ore serrate di trattative per liberare la giornalista Cecilia Sala, il caso di Mohammad Abedini Najafabadi, cittadino svizzero-iraniano arrestato a Malpensa su mandato di cattura internazionale spiccato dagli Stati Uniti, sta diventado l'altra partita su cui si gioca tutta la vicenda.

L'avvocato Alfredo De Francesco, difensore di Abedini, ha depositato ieri un'ulteriore documentazione per garantire che il suo assistito non si allontani dall'Italia. Tale documentazione è stata presentata a seguito del parere negativo espresso dalla Procura di Milano sui domiciliari. Sarà il prossimo 15 gennaio alle ore 9 l'udienza in Corte d'appello per decidere sulla questione. I giudici dovranno esprimersi sostanzialmente sui rischi che una eventuale detenzione all'interno dell'appartamento messo a disposizione dal Consolato iraniano, potrebbe comportare. Ad oggi non è neanche stata chiesta l'applicazione del braccialetto elettronico, per il quale è necessario un consenso specifico da parte del detenuto. Dopo vari casi di fuga, ai giudici spetterà quindi il difficile compito di stabilire quale sarà la linea da seguire.

La vicenda, a questo punto, rischia di avvitarsi su stessa, mettendo a rischio anche i rapporti con Washington. Abedini è accusato di aver fiancheggiato il Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica secondo gli atti americani inviati al ministero della Giustizia Usa, "costruendo i sistemi di navigazione dei droni Shahed", noti per essere utilizzati per attacchi terroristici e impiegati da Mosca nella guerra in Ucraina. Ma le Guardie della Rivoluzione sono bollate come organizzazione terroristica dagli Stati Uniti dal 2019, e non dall’Italia o dall’Unione europea.

Ciò porta a una seconda considerazione: potrebbe l'l’Italia estradare Abedini per aver fiancheggiato un'organizzazione che non figura nella black list di Roma? Come spiega egregiamente Giuliano Fochini su Repubblica, un articolo del Codice di procedura penale, il 718, al comma 2 prevede che, in caso di arresto con richiesta di estradizione, "la revoca è sempre disposta se il ministro della Giustizia ne fa richiesta": Carlo Nordio, dunque, qualora lo richieda, potrebbe liberare Abedini. Una mossa che potrebbe sbloccare la partita a scacchi con l'Iran ma che potrebbe compromettere i rapporti con Washington, prossima all'avvicendamento Biden-Trump.

Esistono casi simili? La risposta è sì. Se in Italia spetta alla magistratura decidere sui domiciliari, proprio i magistrati che decisero per i domiciliari nel caso del presunto trafficante di armi russo Artem Uss, arrestato su ordine degli Usa e poi fuggito mentre era in detenzione, sono finiti sotto procedimento disciplinare (poi assolti dal Csm). Dunque, la vicenda non è facile per nulla, pur in presenza di escamotage. In tutta questa bolgia legale, nei fatti, il ministero della Giustizia Usa non ha ancora formalizzato la richiesta di estradizione: sono attesi i documenti nei prossimi giorni.

Una strada complessa e contorta che passa per altri due livelli della discussione: quello dell'intelligence, ricordando che i servizi italiani hanno preso parte ieri al vertice a Palazzo Chigi convocato

da; e quello delle istituzioni, con il governo italiano direttamente impegnato nel dialogo con i suoi omologhi iraniani e americani, nel tentativo di chiudere questa dolorosa partita entro il 20 gennaio.