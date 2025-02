Cosa ha fatto Trump alla mano? Mistero sui social, ma spunta la verità sul livido

Ascolta ora 00:00 00:00

Il vertice tra Emmanuel Macron e Donald Trump non è passato di certo in secondo piano, anche perché il repubblicano ha colto la palla al balzo per spendere parole al miele nei confronti di Giorgia Meloni. Ma dalle fotografie scattate alla Casa Bianca è emerso un particolare che non è sfuggito agli occhi attenti (e maliziosi) degli utenti sui social. E la domanda da ore rimbalza sulla Rete: cosa ha fatto The Donald alla mano? Stanno infatti circolando diverse foto che immortalano un livido sul dorso destro. Ovviamente in tempo zero sono partite ricostruzioni e ipotesi, ma le svariate teorie (comprese quelle complottiste) sono state smentite.

Basta fare un giro sul web per leggere ogni genere di interpretazione. Diverse persone sospettano che quella macchia scura sulla mano sia un chiaro sintomo di un problema di salute: per alcuni si tratta di un livido da flebo a causa della somministrazione di liquidi perché in quelle ore Trump sarebbe stato disidratato; per altri sarebbe affetto da una carenza di vitamine. Ma c'è anche chi ritiene che tutto ciò non sarebbe altro che un po' di trucco sbavato o rimosso in maniera sbrigativa.

Ovviamente c'è spazio pure per i sospetti più neri. E i social, si sa, sono terreno fertile per le teorie cospirative. Arrivano così puntuali le accuse nei confronti della Casa Bianca, accusata di nascondere in modo attivo e consapevole una condizione medica grave del presidente degli Stati Uniti. " Cosa non ci è stato detto sulla sua salute? ", " È per questo che non ha voluto pubblicare la sua cartella clinica? ", sono alcuni degli interrogativi che si possono leggere sulla Rete. Castelli di carta che però vengono minimizzati da chi sostiene che il tycoon non sarebbe estraneo alla formazione di lividi cutanei.

Ma il polverone e le ipotesi più strampalate sono state smentite da una precisazione che è stata fornita dopo alcune ore: quel livido è stato causato dalle troppe strette di mano che hanno visto Trump protagonista in questi primi giorni di ritorno allo Studio Ovale, dopo aver battuto Kamala Harris alle elezioni presidenziali. La conferma è stata data da Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca: " Il suo impegno è incrollabile e lo dimostra ogni singolo giorno.

un uomo del popolo

Il presidente Trump ha lividi sulla mano perché lavora costantemente e stringe mani tutto il giorno, tutti i giorni". Insomma, The Donald è "" e quella macchia scura sul dorso della mano è il frutto della suo incessante impegno quotidiano.