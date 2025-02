Il Cremlino contro Mattarella: "Da lui invenzioni blasfeme sulla Russia"

Ascolta ora 00:00 00:00

"Invenzioni oltraggiose e blasfeme". Così il Cremlino ha definito le parole del presidente italiano Sergio Mattarella, che in relazione all'aggressione all'Ucraina ha paragonato la Russia alla Germania nazista. L'attacco da Mosca porta la firma della portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova: "Mattarella ha tracciato parallelismi storici scandalosi e francamente falsi tra la Russia e, come ha detto, la Germania nazista, mentre chiedeva che il fallimento della politica occidentale di 'appeasement' alla fine degli anni '30 venisse presa in considerazione nel negoziare la risoluzione del conflitto in Ucraina.

E' impossibile anche solo dire una cosa del genere". La diplomatica di Putin ha aggiunto che tali ricostruzioni "sono incredibili da sentire dal leader italiano, il cui Paese sa molto bene cosa sia il fascismo".